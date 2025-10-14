Argentina hizo los deberes y goleó a Puerto Rico en Miami

El equipo de Lionel Scaloni goleó al combinado puertoriqueño en el segundo amistoso de la Fecha FIFA.

La Selección Argentina de Lionel Scaloni goleó 6-0 a Puerto Rico en el Chase Stadium correspondiente al segundo amistoso internacional de esta Fecha FIFA de octubre.

La primera jugada clara del partido fue sorpresivamente del conjunto centroamericano. A los siete minutos, Leandro Antonetti sorprendió a todos con un remate desde unos metros antes de la mitad de cancha y Dibu Martínez tuvo que hacer una gran salvada sobre la línea para evitar el primer tanto del encuentro.

A los 13 una gran jugada de Montiel por derecha, tiró el centro atrás que remató Messi de derecha, la pelota impactó en el travesaño y le quedó a Nico González que aprovechó Mac Allister para desviar de cabeza y anotar el 1-0.

A los 22 llegó el segundo tanto de Argentina. Luego de una gran cantidad de toques en tres cuartos de cancha, la pelota le llegó a Messi que le tiró la pelota filtrada por arriba a Montiel y el lateral de River definió de volea cruzado para poner el 2-0.

Trece minutos más tarde llegó el tercer tanto de la albiceleste. Messi abrió la pelota en profundidad a la izquierda, Nico González la bajó de cabeza al medio para José López que se ña cedió atrás a Mac Allister y el jugador del Liverpool remató fuerte para poner el 3-0.

Ya en la segunda parte, el cuarto tanto se hizo esperar. A los 64 minutos, Nahuel Molina que ingresó en el lugar de Montiel, desbordó por la derecha, tiró el centro atrás que le quedó a Nico González y el jugador del Atlético Madrid remató cruzado, la pelota se desvió en un rival y se metió para que el equipo de Scaloni aumente la diferencia a 4-0.

Quince minutos más tarde llegó el quinto tanto de la noche en los pies de Lautaro Martínez. El jugador del Inter recibió un rebote de Nico González y remató por encima del arquero para facturar su primer gol del partido y puso el 5-0.

Mientras que cinco minutos más tarde el "Toro" volvió a facturar y luego de un taco de Messi en el que el delantero ex Racing aprovechó para rematar al segundo palo marcar su segundo tanto de la noche que terminó siendo el último de la jornada.

Este encuentro tuvo el debut de José López que jugó una buena primera parte. Mientras que en el segundo tiempo ingresaron Facundo Cambeses, Lautaro Rivero y Anibal Moreno que sumaron sus primeros minutos con el seleccionado mayor.

Según confirmó Gastón Edul en la previa del partido, es muy posible que Argentina juegue dos partidos en África en noviembre. Se cayó el amistoso contra India y el único rival confirmado es Angola, en Angola. Con respecto a estos amistosos, Lionel Scaloni confirmó que no citará los jugadores del fútbol argentino y por esta razón podría probar a nuevos jugadores del exterior.