Mar del Plata jugará la semifinal ante Pergamino

La Selección de Mar del Plata cayó ante Bahía Blanca por 88 a 81 en la tercera jornada del Torneo Provincial U17 Masculino, pero ya tenía asegurada su clasificación a las semifinales. De esta manera, enfrentará a Pergamino este sábado desde las 20 en el Club Kimberley, en busca de un lugar en la definición del certamen.

El conjunto marplatense tuvo una noche de contrastes. Bahía Blanca llegó a sacar una diferencia de 28 puntos al cierre del tercer cuarto, cuando se imponía por 69 a 41. Sin embargo, el seleccionado local protagonizó una gran reacción, impulsado por Juan Cruz Locatelli y Joaquín Bulchi, que le permitió acercarse en el marcador y llegar a un cierre ajustado, aunque no alcanzó para revertir el resultado.

Locatelli fue el máximo anotador de Mar del Plata con 20 puntos, mientras que Bulchi aportó 19 unidades, siete asistencias y seis rebotes. En el ganador se destacó Felipe Germain, autor de 28 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias

En el otro encuentro de la jornada, Pergamino superó a Junín por 77 a 75. Ezequiel Corta fue determinante con 21 puntos, incluido un lanzamiento de tres puntos desde larga distancia que definió el partido.

Con estos resultados quedaron establecidos los cruces de semifinales: Bahía Blanca enfrentará a La Plata desde las 18, mientras que Mar del Plata se medirá con Pergamino a partir de las 20, ambos encuentros en el Club Kimberley.

Previamente, desde las 10.30 en el Club Once Unidos, Junín y Necochea jugarán por el quinto puesto.