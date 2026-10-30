SECCIONES
SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Fórmula 1

Franco Colapinto fue decimosexto en su única práctica libre

El argentino no participó en las primeras pruebas, porque le cedió el auto a un piloto juvenil, y quedó lejos en su aparición de la jornada, el primer día de acción en México. 

Colapinto con Gabriele Mini, el juvenil italiano que participó de buena manera en las primeras prácticas libres.

30 de Octubre de 2026 20:26

Por Redacción 0223

PARA 0223

Franco Colapinto terminó en el décimosexto lugar en la segunda práctica libre del GP de México, en el Autódromo "Hermanos Rodríguez". El piloto argentino de Alpine no había corrido la primera práctica por cederle su lugar a Gabriele Mini, de acuerdo a la reglamentación de la competencia.

El líder de la prueba, tal como sucedió con la primera, fue Charles Leclerc, de Ferrari. Colapinto hizo un tiempo de +1.305. Mañana sábado se llevará a cabo la tercera práctica libre, a partir de las 14:30 (hora Argentina). En tanto, las qualys comenzarán a las 18:00.

En la primera Práctica Libre en la que no había participado el pilarense, su lugar lo ocupó el juvenil italiano Gabriele Minì, en cumplimiento del reglamento que exige ceder autos a pilotos debutantes. Finalizó en el décimocuarto lugar, a 1.818 del monegasco.

 

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar