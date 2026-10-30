Franco Colapinto fue decimosexto en su única práctica libre
El argentino no participó en las primeras pruebas, porque le cedió el auto a un piloto juvenil, y quedó lejos en su aparición de la jornada, el primer día de acción en México.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Franco Colapinto terminó en el décimosexto lugar en la segunda práctica libre del GP de México, en el Autódromo "Hermanos Rodríguez". El piloto argentino de Alpine no había corrido la primera práctica por cederle su lugar a Gabriele Mini, de acuerdo a la reglamentación de la competencia.
El líder de la prueba, tal como sucedió con la primera, fue Charles Leclerc, de Ferrari. Colapinto hizo un tiempo de +1.305. Mañana sábado se llevará a cabo la tercera práctica libre, a partir de las 14:30 (hora Argentina). En tanto, las qualys comenzarán a las 18:00.
En la primera Práctica Libre en la que no había participado el pilarense, su lugar lo ocupó el juvenil italiano Gabriele Minì, en cumplimiento del reglamento que exige ceder autos a pilotos debutantes. Finalizó en el décimocuarto lugar, a 1.818 del monegasco.
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