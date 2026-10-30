Fin de la ilusión: Aldosivi jugará la Primera Nacional

Aldosivi no se fue por la última imagen. En un año muy difícil, luchó hasta el final con orgullo y amor propio. (Foto: Prensa Aldosivi)

Esta vez no hubo milagro. Aldosivi lo buscó hasta el final, intentó, luchó, vendió cara la derrota. El equipo de Javier Sanguinetti, que le devolvió la ilusión a la gente, estuvo en ventaja ante Racing pero le duró poco, después le faltó contundencia y terminó cayendo 2 a 1, consumando de esta forma su descenso a la Primera Nacional del fútbol argentino. Barajar y dar de nuevo, para en equipo marplatense que volverá a pelear para regresar a la máxima categoría.

Claramente, la imagen del final de temporada no condice con lo que fue todo el año para el "tiburón", al que le costó mucho ganar, sumar puntos y, muchas veces, fue superado por sus rivales. En las últimas jornadas, fue competitivo, parecía que podía pelearle a cualquiera y que lo terminó condenando la derrota ante Estudiantes de Río Cuarto, después de ir ganando 1 a 0.

El jueves por la tarde (a la espera de la confirmación oficial), sería la despedida de la Primera División y ante su gente en el "José María Minella", ni más ni menos que frente a River Plate y con público visitante.

En su lucha por salvarse, Aldosivi salió a jugarle de igual a igual a un Racing que recibía todo el enojo de su gente. Y el partido se hizo de ida y vuelta. Primero lo perdió Vombergar de un lado y, enseguida, lo desaprovechó Martínez del otro.

Pero los goleadores no dejaron pasar otra chance y, en 4', dejaron todo como al principio pero con goles. La "Bomba" ganó de cabeza tras un córner para alimentar la ilusión y "Maravilla" ahogó rápidamente el festejo luego de un lateral y una volea que dejó sin chances a Acosta.

El goleador de Racing salió lesionado y el de Aldosivi chocó con una gran respuesta de Cambeses. Por eso, con los marplatenses siendo un poco más se fueron al descanso.

A la vuelta, la "academia" no tenía a Cambeses ni a Zaracho, seguía siendo de ida y vuelta, y un cruce tardío de Pombo, le complicó la vida a Aldosivi. El VAR le avisó a Arasa que no lo vio en cancha y el juez no lo dudó, sancionó el penal que "Nacho" Rodríguez canjeó por gol para condicionar el futuro del "tiburón".

Los de Sanguinetti dejaron la vida hasta el final. Fueron, dejaron espacios, pero intentaron. Chávez tuvo un zurdazo que se fue besando el caño izquierdo, Sosa le sacó pintura al travesaño y la última fue un amontonamiento donde sacaron la pelota cuatro veces en la línea.

La imagen final, en el piso, con varios jugadores llorando, es de la impotencia, de la tristeza por no haber podido cumplir el objetivo. Aldosivi arrancó tarde la temporada y no tuvo tiempo de reacción. El golpe es duro, pero conoce de esto y se prepara para ser nuevamente protagonista en la Primera Nacional para poder regresar lo antes posible a la máxima categoría.

Síntesis

Racing (2): Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero e Ignacio Rodríguez; Alejandro Tello, Matías Kranevitter y Gastón Lodico; Matías Zaracho; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Sebastián Romero.

Cambios: PT 29' Francisco Fraga por A.Martínez; ST 0' Matías Tagliamonte y Lautaro Díaz por Cambeses y Zaracho, 16' Leonel Pérez por Kranevitter y 28' Matías Pérez por Tello .

Aldosivi (1): Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo y Braian Cufré; Agustín Palavecino, Martín García, Lucas Castro y Felipe Anso; Nicolás Gaitán; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

Cambios: ST 20' Elías López, Alan Sosa y Andrés Chávez por Moya, Anso y Palavecino, 31' Federico Laurelli por Cufré y 41' Juan Bautista Dadín por Castro.

Goles: PT 20' Vombergar (A) y 24' A.Martínez (R); ST 15' Rodríguez, de penal (R).



Árbitro: Nazareno Arasa.



Estadio: "Cilindro de Avellaneda".



