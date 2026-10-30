MINUTO A MINUTO: Racing lo dio vuelta y Aldosivi necesita empatar para no descender.

Vombergar erró una chance increíble pero tuvo revancha y abrió el marcador. (Foto: Prensa Aldosivi)

EMPEZÓ EL PARTIDO

7' Lo tuvo Vombergar. La hizo Castro por izquierda, metió el centro, picó y el goleador se lo perdió increíblemente.

18' La más clara de Racing fue de "Maravilla" Martínez y respondió excelente Acosta en el mano a mano.

20' De la salvada de Acosta a la aparición de Vombergar. La "Bomba" no perdonó dos veces y adelantó al "tiburón".

24' Como pasó con Vombergar, Martínez falló una pero en la segunda no perdonó.

25' Partidazo en Avellaneda. Otra vez lo tuvo Vombergar y salvó milagrosamente Cambeses.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

0' A la salida de "Maravilla" Martínez, se suman dos bajas más importantes para Racing. Cambeses y Zaracho se quedaron en el vestuario.

10' Pombo llegó tarde a un cruce y le cometió infracción dentro del área a Díaz.

15' Ignacio Rodríguez canjeó por gol y pone en ventaja a Racing.

20' Se juega todo Sanguinetti. Tres cambios para sumar gente en ataque. Adentro Elías López, Andrés Chávez y Alan Sosa para encontrar, al menos, el empate.

30' "San Acosta" El arquero, con una doble tapada ante Conechny, mantiene con vida al "tiburón".

42' Chance increíble que no pudo aprovechar Andrés Chávez.