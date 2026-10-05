Andaba en moto con una “nueve” y se tiroteó con la policía

Un hombre de 27 años que circulaba en moto y disparó contra personal policial que realizaba un operativo de control fue aprehendido el domingo a la noche en el barrio Fray Luis Beltrán y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Arma secuestrada.

Efectivos de la Sección Motorizada Vial intentaron interceptar en inmediaciones de las calles Álvarez Condarco y Martínez al conductor de una moto Honda CB 190: lejos de acatar la medida, éste efectuó disparos contra los oficiales.

Los agentes repelieron la agresión y el sospechoso resultó herido en una pierna. Fue asistido por personal médico y en su poder hallaron una pistola Taurus calibre nueve milímetros sin pedido de secuestro vigente.

Sucedió el domingo a la noche.

Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de causa y el alojamiento en el complejo penitenciario de Batán.