Andaba en moto con una “nueve” y se tiroteó con la policía
Sucedió en el barrio Fray Luis Beltrán. El sujeto de 27 años resultó herido en una de sus piernas. Quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 27 años que circulaba en moto y disparó contra personal policial que realizaba un operativo de control fue aprehendido el domingo a la noche en el barrio Fray Luis Beltrán y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Efectivos de la Sección Motorizada Vial intentaron interceptar en inmediaciones de las calles Álvarez Condarco y Martínez al conductor de una moto Honda CB 190: lejos de acatar la medida, éste efectuó disparos contra los oficiales.
Los agentes repelieron la agresión y el sospechoso resultó herido en una pierna. Fue asistido por personal médico y en su poder hallaron una pistola Taurus calibre nueve milímetros sin pedido de secuestro vigente.
Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de causa y el alojamiento en el complejo penitenciario de Batán.
Temas
Lo más
leído