Motochorros balearon a un policía bonaerense en un intento de robo

Un policía bonaerense fue interceptado por dos delincuentes que intentaron robarle la moto, se resistió al asalto, desató un feroz tiroteo y terminó baleado.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 del sábado en la localidad de Morón, cuando Jorge Nicolás A., de 38 años, circulaba por la calle Córdoba y, al llegar a la esquina de Azul, fue sorprendido por dos hombres a bordo de otra moto.

Los agresores se colocaron a la par del efectivo y lo amenazaron con un arma para obligarlo a detenerse. Ante la situación, el agente respondió con su arma reglamentaria y comenzó un brutal tiroteo.

Una cámara de seguridad registró el momento en que los atacantes escaparon del lugar y además, el audio de la grabación permitió determinar que durante la balacera se efectuaron alrededor de 16 disparos.

En medio del tiroteo, el policía recibió seis disparos en los glúteos, el antebrazo y una de sus piernas. Hasta el momento, las autoridades no pudieron determinar si alguno de los ladrones también fue alcanzado por las balas. Después del enfrentamiento, los motochorros huyeron a toda velocidad por la calle Córdoba sin el rodado de la víctima.

El policía quedó herido en el lugar y fue auxiliado por algunos vecinos. Luego, una ambulancia del Same lo trasladó al Hospital Güemes, en Haedo, donde permanece internado y se recupera favorablemente.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Adriana Suárez Corripio, titular de la Fiscalía N° 8 de Morón, quien dispuso una serie de medidas para intentar identificar a los responsables del ataque.