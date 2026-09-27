Motochorros balearon a un policía bonaerense en un intento de robo
El efectivo recibió seis disparos por los delincuentes que le exigían su moto. Una cámara registró el hecho.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un policía bonaerense fue interceptado por dos delincuentes que intentaron robarle la moto, se resistió al asalto, desató un feroz tiroteo y terminó baleado.
El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 del sábado en la localidad de Morón, cuando Jorge Nicolás A., de 38 años, circulaba por la calle Córdoba y, al llegar a la esquina de Azul, fue sorprendido por dos hombres a bordo de otra moto.
Los agresores se colocaron a la par del efectivo y lo amenazaron con un arma para obligarlo a detenerse. Ante la situación, el agente respondió con su arma reglamentaria y comenzó un brutal tiroteo.
Una cámara de seguridad registró el momento en que los atacantes escaparon del lugar y además, el audio de la grabación permitió determinar que durante la balacera se efectuaron alrededor de 16 disparos.
En medio del tiroteo, el policía recibió seis disparos en los glúteos, el antebrazo y una de sus piernas. Hasta el momento, las autoridades no pudieron determinar si alguno de los ladrones también fue alcanzado por las balas. Después del enfrentamiento, los motochorros huyeron a toda velocidad por la calle Córdoba sin el rodado de la víctima.
El policía quedó herido en el lugar y fue auxiliado por algunos vecinos. Luego, una ambulancia del Same lo trasladó al Hospital Güemes, en Haedo, donde permanece internado y se recupera favorablemente.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Adriana Suárez Corripio, titular de la Fiscalía N° 8 de Morón, quien dispuso una serie de medidas para intentar identificar a los responsables del ataque.
Leé también
Temas
Lo más
leído