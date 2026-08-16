Intentaron robarle la camioneta a un comerciante y se resistió a los tiros: un delincuente murió y otro perdió tres dedos

Custodiaba su negocio porque le habían entrado a robar el día anterior.

Al menos seis delincuentes intentaron robar la camioneta de un comerciante del barrio Regional esta madrugada y el propietario se resistió a los tiros. Tras un violento enfrentamiento, uno de los delicuentes terminó muerto y otro perdió tres dedos.

Según pudo saber 0223, alrededor de las 4:30 del domingo un delincuente de 16 años se abalanzó sobre el vehículo ubicado en la Avenida Champagnat al 3500 y, junto a cinco cómplices que lo esperaban detrás, forcejeó con el conductor para robarla.

El propietario estaba en el interior de la camioneta ya que custodiaba la zona porque había sufrido un robo el día anterior. Según fuentes judiciales, se habría bajado inmediatamente del vehículo y habría efectuado siete disparos.

Como resultado de ello, murió baleado el ladrón de 16 años y otro, de 15, resultó herido con pérdida de tres dedos. El comerciante fue aprehendido y según se confirmó a este medio, el lunes declarará ante Tribunales.

Las autoridades secuestraron el arma utilizada y la Policía Científica continúa trabajando en el lugar de los hechos.