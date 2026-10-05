El gremio de seguridad repudió los dichos de Fito Páez en su show en Mar del Plata

Fito Paez se presentó este fin de semana en Mar del Plata

Luego del enojo de Fito Páez durante su recital en Mar del Plata por la actitud de los trabajadores de seguridad para con el público, el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (Sutcapra) expresó su repudio a los dichos del músico.

"Repudiamos especialmente las expresiones utilizadas por Fito Páez para referirse a los trabajadores. Ningún trabajador merece ser insultado, humillado o deshumanizado por cumplir con su tarea", indicaron desde la organización que nuclea al personal de seguridad en recitales, eventos masivos y boliches.

De acuerdo al comunicado que publicaron en su cuenta oficial de Instagram, señalaron que cualquier eventual incumplimiento debe ser analizado por las vías institucionales correspondientes, pero cuestionaron que situaciones particulares sean utilizadas para generalizar, estigmatizar o descalificar a los trabajadores de Control de Admisión y Permanencia.

“Un trabajador capacitado, habilitado y registrado no es un improvisado ni una persona que puede ser descalificada públicamente por ejercer su tarea”, dijo.

Además de defender a los trabajadores, el sindicato puso el foco en la responsabilidad de productores, organizadores y establecimientos que contratan estos servicios.

Por otra parte, el gremio reclamó que se cumpla con la normativa vigente y que se contraten empresas habilitadas para prestar servicios de Control de Admisión y Permanencia, con trabajadores correctamente registrados y capacitados, y no empresas de seguridad privada.

“Una actividad profesionalizada también significa cuidar a quienes trabajan y garantizar que quienes concurren a un espectáculo puedan hacerlo en condiciones adecuadas de seguridad y convivencia”, cerraron.