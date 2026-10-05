Camionero simuló hacer una descarga para robarse 32 toneladas de papa de McCain: lo descubrieron y terminó preso

Personal de la Sub Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y de la Estación de Policía Comunal de Balcarce realizó dos allanamientos en el marco de una investigación por el presunto robo de 32.000 kilos de papa que debían ser trasladados desde una planta de la reconocida empresa McCain hacia Mar del Plata.

La investigación comenzó a fines de septiembre, luego de que personal del área de logística de la compañía denunciara que uno de los choferes contratados para realizar el traslado se habría apoderado de la mercadería.

Según la pesquisa, el camionero, identificado por sus iniciales A.M.A., salió de la planta con la carga y, en lugar de dirigirse directamente hacia el destino previsto, habría trasladado la mercadería hasta un galpón ubicado en Chacabuco y 105, en Balcarce.

De acuerdo con la investigación, en ese lugar habría descargado las 32 toneladas de papa y posteriormente emprendió viaje hacia Mar del Plata con el camión vacío.

El chofer habría desviado la carga hacia un galpón de Balcarce.

Una vez que llegó a la planta de destino, el transportista habría ingresado al establecimiento y simulado realizar la descarga de la mercadería en solo dos minutos para posteriormente regresar a Balcarce.

A partir del análisis de registros de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios, los investigadores lograron reconstruir el recorrido del camión y avanzar sobre la presunta participación del conductor.

Con esos elementos, se pudo establecer también su domicilio y la Justicia autorizó los procedimientos para avanzar con la investigación.

Durante los procedimientos fueron secuestrados dos teléfonos celulares

Allanaron la casa del chofer y un galpón

Con el aval del Juzgado de Garantías N°4 de Mar del Plata, a pedido del fiscal Rodolfo Moure, los procedimientos fueron realizados por personal de la DDI local junto con efectivos de la Estación de Policía Comunal de Balcarce.

Uno de los allanamientos se realizó en la vivienda del camionero, mientras que el segundo tuvo lugar en el galpón donde, según la hipótesis de los investigadores, habría sido almacenada la mercadería.

El chofer quedó a disposición de la Justicia

Durante los procedimientos fueron secuestrados dos teléfonos celulares, que serán enviados a la sede fiscal para ser sometidos a peritajes y determinar si contienen información relacionada con la maniobra investigada.

El chofer quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación y se analiza la posible participación de otras personas en el hecho.