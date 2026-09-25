Advierten por la falsa búsqueda laboral de una reconocida empresa que circula en Facebook: "Estamos contratando"

La empresa se despegó públicamente de la búsqueda que apareció en Facebook.

Una falsa búsqueda laboral de McCain empezó a circular en las redes sociales en los últimos días y alertó a quienes buscan empleo en la ciudad de Mar del Plata. La convocatoria fue difundida principalmente en Facebook, pero llegó hasta la propia empresa, que decidió aclarar públicamente que no se trataba de un ofrecimiento verdadero.

Además remarcaron irregularidades que encontraron en la publicación, para advertir a las personas que la confundieron con una búsqueda de empleo real. Entre ellas, señalaron la dirección de la planta de Balcarce y la utilización de una cuenta de correo electrónico de Gmail destinada al envío de cvs.

Cómo saber que una búsqueda es falsa

Desde McCain remarcaron que uno de los principales indicios de que la búsqueda era falsa tiene que ver con que la dirección de la planta que figura es equivocada: “Km 64,5 Parque Industrial”. Además agregaron que no utilizan cuentas de Gmail para ninguna de sus comunicaciones vinculadas a recursos humanos.

Ante el hallazgo de este tipo de publicaciones, se recomienda no enviar datos personales, documentación ni información sensible a los contactos que aparecen en los avisos. La empresa además señaló que las personas interesadas en trabajar en la compañía deben consultar las oportunidades exclusivamente a través de sus canales oficiales de empleo.

La empresa aclaró que no hacen ofertas laborales sin atravesar previamente un proceso de selección y que tampoco solicitan dinero a los postulantes en ninguna instancia y bajo ningún punto de vista.