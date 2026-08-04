La Provincia hará un censo de la producción hortícola y florícola tras 20 años sin datos actualizados

El Gobierno bonaerense anunció un nuevo Censo Hortiflorícola para conocer la situación actual de productores y establecimientos del sector.

Después de dos décadas sin un relevamiento integral, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció la realización del Censo Hortiflorícola 2026, una iniciativa que permitirá actualizar la información sobre la producción hortícola y florícola en más de 100 municipios bonaerenses. El operativo comenzará el 1° de septiembre, se extenderá durante 60 días y tendrá como objetivo conocer en detalle la realidad productiva, tecnológica y socioeconómica de una actividad considerada estratégica para el abastecimiento de alimentos.

El anuncio fue encabezado por los ministros de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y de Economía, Pablo López, quienes destacaron que la falta de estadísticas actualizadas dificulta la planificación de políticas específicas para uno de los sectores productivos más importantes de la provincia.

El ministro Javier Rodríguez puntualizó que el territorio bonaerense será dividido en cinco zonas.

Rodríguez remarcó que Buenos Aires concentra la mayor cantidad de productores hortícolas y florícolas del país y sostuvo que contar con información precisa permitirá fortalecer el desarrollo del sector. "Un verdadero desarrollo agropecuario requiere una producción con productores y eso implica considerar la diversidad de actividades que existen en la provincia", expresó.

Por su parte, López señaló que el nuevo censo permitirá elaborar un diagnóstico actualizado para impulsar medidas que mejoren la producción y la comercialización. Además, destacó el trabajo conjunto entre ambas carteras para llevar adelante el relevamiento.

El relevamiento permitirá actualizar información sobre producción, tecnología y condiciones socioeconómicas de la actividad hortícola y florícola.

El operativo censal abarcará establecimientos dedicados a la horticultura y la floricultura en todo el territorio bonaerense. Según informó la Provincia, la recolección de datos se realizará durante dos meses, con la posibilidad de extender el plazo por un mes adicional en aquellos casos en que sea necesario completar el relevamiento.

La última medición de estas características se realizó hace 20 años, por lo que las autoridades consideran que el nuevo censo será una herramienta clave para conocer la evolución del sector y orientar futuras políticas públicas destinadas a mejorar la competitividad y la seguridad alimentaria en la provincia.

El Censo permitirá obtener datos actualizados sobre las principales variables estructurales y coyunturales del sector hortícola y florícola. En particular, se relevará información sobre la identificación de las explotaciones, el régimen de tenencia de la tierra y el tipo jurídico, la superficie y el tipo de actividad, el uso de la tierra a campo y bajo cubierta, las especies cultivadas y la superficie sembrada, los canales de comercialización, el manejo y los sistemas de riego, la maquinaria, los equipos y vehículos utilizados, la mano de obra y la población vinculada a la explotación, los servicios de maquinaria, las características del productor, el asesoramiento técnico y el asociativismo.

El período de referencia del relevamiento será del 1° de julio de 2025 al 30 de junio de 2026. El operativo se realizará mediante entrevistas personales de los censistas con los productores o informantes calificados, utilizando un instrumento de captura móvil. Los censistas contarán además con la cartografía correspondiente a sus segmentos y los productores recibirán un certificado de cumplimiento censal.