Polémica por el mantenimiento de caminos rurales: piden controles técnicos de ingenieros habilitados

Los ingenieros sostienen que las intervenciones deben respetar la normativa vigente. Aseguran que la planificación es clave para evitar problemas futuros.

El estado de los caminos rurales de General Pueyrredon, que en las últimas semanas volvió a ser motivo de preocupación para los productores agropecuarios de la zona, sumó ahora una advertencia del Colegio de Ingenieros. La entidad se pronunció sobre la posibilidad de que productores o consorcios rurales participen en el financiamiento y ejecución de tareas de mantenimiento, una alternativa que comenzó a analizarse en distintos municipios bonaerenses.

El Colegio de Ingenieros respaldó la participación privada, pero pidió proyectos técnicos.

La postura cobra relevancia en el distrito luego de los reiterados reclamos del sector agropecuario por el deterioro de la red vial y la necesidad de garantizar la transitabilidad de los caminos, fundamentales para el traslado de la producción y el acceso a los establecimientos rurales.

Desde el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires aclararon que la participación privada puede ser una herramienta válida para complementar la inversión pública, pero advirtieron que solo puede desarrollarse respetando la normativa vigente y con proyectos elaborados y dirigidos por ingenieros matriculados. "El voluntarismo no puede reemplazar al conocimiento técnico", sostuvo el presidente de la entidad, Jorge O. Castellano.

La entidad advirtió que las obras requieren estudios hidráulicos y dirección profesional.

El dirigente explicó que intervenir un camino rural requiere mucho más que nivelar la superficie. Cada obra demanda estudios sobre pendientes, cunetas, alcantarillas, escurrimientos, características del suelo y el uso que tendrá cada traza, ya que una intervención incorrecta puede provocar problemas hidráulicos y afectar a establecimientos vecinos.

Además, el Colegio recordó que la Ordenanza General 165/73 exige estudios previos, proyectos técnicos, dirección profesional y las correspondientes autorizaciones antes de iniciar cualquier obra, independientemente de quién aporte el financiamiento.

El comunicado llega en medio del reclamo de productores de General Pueyrredon.

Otro de los puntos señalados por la entidad es la necesidad de abandonar soluciones de corto plazo. "Si se sigue creyendo que mantener un camino de tierra consiste únicamente en pasar la motoniveladora y volver a emparejar la superficie, se seguirán malgastando recursos en trabajos que duran muy poco e incluso pueden agravar problemas hidráulicos", advirtió Castellano.

En ese sentido, los ingenieros sostuvieron que cualquier esquema de financiamiento privado debe formar parte de una planificación integral, con proyectos adaptados a cada camino y supervisión profesional, para garantizar obras duraderas y un mejor aprovechamiento de los recursos.

Finalmente, desde el Colegio concluyeron que la participación de los productores puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la inversión en infraestructura rural, siempre que las intervenciones se desarrollen con criterios de ingeniería y dentro del marco legal vigente, evitando riesgos ambientales, hidráulicos y estructurales.