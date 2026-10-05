Nostalgia: el último entrenamiento de Messi con la Selección Argentina

La última vez de Leo como jugador en el predio que lleva su nombre.

El capitán Lionel Messi realizó su último entrenamiento junto al plantel de la Selección argentina, para disputar su partido de despedida del conjunto nacional, este martes, frente a Benín.

El combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni tuvo sus últimos movimientos con pelota previos al partido contra el equipo africano, que contó con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa, donde se pudieron observar las últimas sonrisas del "10" con sus compañeros.

El capitán Lionel Messi se sumó este domingo a la totalidad de los convocados, que tuvieron una nueva sesión de trabajos que comenzó en el gimnasio del predio. Allí, los jugadores que juntaron minutos desde el arranque ante el equipo africano hicieron recuperación durante cuarenta minutos, mientras que el resto complementó estos ejercicios con movimientos de velocidad y coordinación en cancha.

La Selección argentina se prepara para una noche inolvidable, ya que este martes se enfrentará con su par de Benín en la que será la gran despedida de Lionel Messi del conjunto nacional luego de más de 20 años.

El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe. El árbitro designado fue el chileno Fernando Véjar, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero.