Quiénes son los campeones de Qatar 2022 que no estarán en la despedida de Messi
La AFA invitó a ¿todos? los que acompañaron al capitán en su máxima gesta con la Selección y algunos no podrán estar por distintos compromisos. La única duda radica en un futbolista "cancelado".
Por Redacción 0223
PARA 0223
Lionel Messi se prepara para su despedida de la Selección Argentina. En el amistoso frente a Benín que se disputará en el Estadio Monumental, el capitán jugará por última vez con la camiseta de la Albiceleste y será homenajeado por la Asociación del Fútbol Argentino. Por tal motivo, la AFA habría invitado a todos los campeones en Qatar 2022. El potencial es porque no se confirmó si Alejandro Gómez recibió una invitación para estar, a diferencia de otros que sí, pero no podrán asistir por compromisos con sus clubes.
De los 26 que tocaron el cielo con las manos el 18 de diciembre de 2022 en el estadio Lusail, habrá 20 presentes, varios convocados y algunos para asistir a lo que será una verdadera fiesta.
Entre los ausentes, Roma informó que no les permitió viajar a Nahuel Molina (suspendido) ni Paulo Dybala porque el club tiene partidos importantes y son piezas claves para el equipo. Misma situación vive Guido Rodríguez, el mediocampista central que permanecerá con sus compañeros en el Valencia de España. El último es Franco Armani, que el miércoles tiene un partido por la liga colombiana ante Tolima y se quedó para atajar en Atlético Nacional.
El único caso que no tiene respuesta es el de Alejandro Gómez. Algo pasó con el "Papu" tras la obtención del título y nunca fue aclarado, pero salió por completo de la conversación de la "Scaloneta", tras el caso de dóping por el que fue sancionado. Aunque algunos aseguran que fue invitado y prefirió no asistir, otras fuentes confirman que la AFA no lo llamó para formar parte del homenaje.
Todos los campeones del mundo en el "último baile" de Messi
Emiliano Martínez
Gerónimo Rulli
Gonzalo Montiel
Cristian Romero
Germán Pezzella
Nicolás Otamendi
Lisandro Martínez
Nicolás Tagliafico
Marcos Acuña
Leandro Paredes
Rodrigo De Paul
Giovani Lo Celso
Enzo Fernández
Exequiel Palacios
Alexis Mac Allister
Ángel Di María
Thiago Almada
Ángel Correa
Julián Alvarez
Lautaro Martínez
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