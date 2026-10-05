Quiénes son los campeones de Qatar 2022 que no estarán en la despedida de Messi

Lionel Messi se prepara para su despedida de la Selección Argentina. En el amistoso frente a Benín que se disputará en el Estadio Monumental, el capitán jugará por última vez con la camiseta de la Albiceleste y será homenajeado por la Asociación del Fútbol Argentino. Por tal motivo, la AFA habría invitado a todos los campeones en Qatar 2022. El potencial es porque no se confirmó si Alejandro Gómez recibió una invitación para estar, a diferencia de otros que sí, pero no podrán asistir por compromisos con sus clubes.

De los 26 que tocaron el cielo con las manos el 18 de diciembre de 2022 en el estadio Lusail, habrá 20 presentes, varios convocados y algunos para asistir a lo que será una verdadera fiesta.

Entre los ausentes, Roma informó que no les permitió viajar a Nahuel Molina (suspendido) ni Paulo Dybala porque el club tiene partidos importantes y son piezas claves para el equipo. Misma situación vive Guido Rodríguez, el mediocampista central que permanecerá con sus compañeros en el Valencia de España. El último es Franco Armani, que el miércoles tiene un partido por la liga colombiana ante Tolima y se quedó para atajar en Atlético Nacional.

El único caso que no tiene respuesta es el de Alejandro Gómez. Algo pasó con el "Papu" tras la obtención del título y nunca fue aclarado, pero salió por completo de la conversación de la "Scaloneta", tras el caso de dóping por el que fue sancionado. Aunque algunos aseguran que fue invitado y prefirió no asistir, otras fuentes confirman que la AFA no lo llamó para formar parte del homenaje.

Todos los campeones del mundo en el "último baile" de Messi

Emiliano Martínez



Gerónimo Rulli



Gonzalo Montiel



Cristian Romero



Germán Pezzella



Nicolás Otamendi



Lisandro Martínez



Nicolás Tagliafico



Marcos Acuña



Leandro Paredes



Rodrigo De Paul



Giovani Lo Celso



Enzo Fernández



Exequiel Palacios



Alexis Mac Allister



Ángel Di María



Thiago Almada



Ángel Correa



Julián Alvarez



Lautaro Martínez





