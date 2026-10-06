“Me gusta tu estilo y quiero conocerte más”: así abordó a la adolescente el hombre de 65 años acusado de grooming

El hombre de 65 años aprehendido el lunes a la tarde tras pactar con una adolescente de 15 un encuentro para tomar un café la había seguido desde la escuela hasta su vivienda en el centro cuando la convenció de darle su número telefónico.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, ese día la chica le comentó a su padre que el hombre le había dicho que le “gustaba su estilo” y que quería “conocerla más” mientras le pedía un número de celular o su usuario en redes sociales. Si bien ella le aclaró que era menor de edad, ante la insistencia del sujeto y para poder ingresar a su domicilio, le facilitó el contacto.

El celular será peritado.

Apenas media hora después ella recibió un mensaje por WhatsApp donde le preguntaba por los planes que tenía. Su padre respondió los mensajes, pactó un encuentro en un café en la zona de Luro y Córdoba y fue a la comisaría primera para denunciar la situación mientras un amigo de incógnito acompañó a la menor.

Tal como se informó, personal de la comisaría primera lo redujo en la zona y secuestró el iPhone 14 que será peritado por orden de las autoridades intervinientes que obtuvieron las copias de las conversaciones aportadas por el padre denunciante.

Las fuentes consultadas por este medio confirmaron que apenas termine la pericia del equipo secuestrado el imputado será citado a declarar.