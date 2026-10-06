Tiene 65 años, pactó un encuentro con una chica de 15 y lo detuvieron

El acusado de grooming cayó en la esquina de Luro y Córdoba.

La denuncia por un presunto caso de grooming derivó en la aprehensión de un hombre de 65 años cuando iba a encontrarse con una adolescente de 15 en el centro de Mar del Plata.

Fue personal de la comisaría primera el que redujo al sujeto en inmediaciones de Córdoba y Luro.

"El hombre habría mantenido contacto telefónico con una adolescente de 15 años y pactado un encuentro en ese lugar", informaron autoridades policiales.

Durante el procedimiento se secuestró un teléfono celular iPhone 14, considerado de interés para la investigación.

Desde el área de Composición Temprana de Conflictos Penales donde se tramita la causa se dispuso la aprehensión del imputado y el análisis del celular.