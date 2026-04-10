Cae en Mar del Plata un hombre por grooming: contactó a una nena colombiana por Facebook y le envió un video masturbándose

Una alerta enviada por un organismo internacional ante un posible caso de grooming, dio lugar a una investigación que concluyó este viernes con un allanamiento en un edificio del macrocentro de Mar del Plata, la identificación de un hombre de más de 50 años y el secuestro de computadoras y dispositivos electrónicos.

Fue un operativo a cargo de la División de Unidades Operativas Federales (DUOF) de la Policía Federal, que se solicitó tras el avance de la investigación a cargo de la fiscal Graciela Trill y el auxiliar letrado Emiliano Fortunato. Fueron ellos quienes solicitaron el secuestro de aparatos electrónicos que permitieran el intercambio y almacenamiento de imágenes digitales.

La causa se inició a partir de una comunicación que el imputado mantuvo a fines de septiembre del año pasado a través de la red social Facebook con una menor de edad, de 12 años, domiciliada en Bogotá, Colombia.

Los investigadores confirmaron que mantuvo una conversación por chat de tinte sexual y le envió un video masturbándose, lo que generó la imputación por grooming, que es el delito caracterizado por la captación por medios tecnólogicos de menores de edad con fines sexuales.

A partir del aval del Juez de Garantías Gabriel Bombini, este viernes personal de la DUOF allanó un departamento del cuarto piso del edificio ubicado en inmediaciones de Alvarado y La Rioja, secuestró los objetos solicitados y notificó al imputado de la causa en su contra.

Tras las pericias que se realizarán sobre los equipos, el sujeto –cuyos datos personales no se dieron a conocer- será citado a prestar declaración.