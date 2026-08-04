Tiene 24 años, es docente y usaba un perfil falso para contactar a sus propias alumnas: está detenido por grooming

Un docente de 24 años fue detenido en Coronel Dorrego en el marco de una investigación judicial por un presunto caso de grooming y delitos vinculados a la integridad sexual de dos adolescentes.

Según fuentes judiciales, la causa se originó a partir de una denuncia presentada por las familias de dos menores de edad, quienes manifestaron haber sido contactadas a través de un perfil falso en una red social.

La Fiscalía sostiene que el imputado habría utilizado una identidad ficticia para entablar conversaciones con dos de sus propias alumnas y solicitarles fotos íntimas a cambio de dinero. Los investigadores analizan distintos elementos de prueba para establecer las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos.

En el marco de la investigación también se realizaron pericias sobre dispositivos electrónicos y otros elementos considerados de interés para la causa. En esa línea, la Justicia evalúa extracciones bancarias en la cuenta del docente, coincidentes con los montos que las menores confesaron recibir.

La orden de detención fue dispuesta por el Juzgado de Garantías interviniente a pedido de la Fiscalía especializada que lleva adelante la investigación. El acusado quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.