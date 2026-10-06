Osse aplicará el último aumento del año en las tarifas: cuánto impactará en las facturas

Las tarifas de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (Osse) tendrán una nueva actualización durante noviembre y diciembre, la última prevista dentro del esquema de incrementos bimestrales aplicado por la empresa municipal a lo largo de 2026.

El ajuste para el último bimestre del año será del 4,56% y se aplicará sobre los valores vigentes para septiembre y octubre. De esta manera, Osse completará un año con seis actualizaciones tarifarias consecutivas, calculadas mediante el mecanismo previsto para acompañar la evolución de los costos vinculados a la prestación de los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales.

La nueva actualización del 4,56% llevará el incremento acumulado de las tarifas de OSSE a cerca del 29% durante el año.

El sistema utiliza el denominado Coeficiente C, una fórmula que contempla distintas variables económicas relacionadas con el funcionamiento de la empresa, entre ellas salarios, precios mayoristas, materiales, insumos y costos de construcción. A partir de la evolución de esos indicadores se determina el porcentaje de actualización que se aplica cada dos meses.

Con el nuevo incremento, el aumento acumulado de las tarifas de Osse durante 2026 será de aproximadamente 28,82%, considerando la aplicación sucesiva de cada actualización sobre el valor ya ajustado. El porcentaje acumulado es superior a la suma simple de los seis incrementos, que alcanza el 26,58%, debido al efecto de la actualización sobre los valores previamente incrementados.

Tomás Amato, presidente de OSSE, durante una actividad de la empresa en Mar del Plata.

Los seis aumentos del año

El esquema de actualizaciones que se aplicó durante 2026 quedó conformado de la siguiente manera:

Enero-febrero: 4,30%.

4,30%. Marzo-abril: 3,55%.

3,55%. Mayo-junio: 2,72%.

2,72%. Julio-agosto: 7,66%.

7,66%. Septiembre-octubre: 3,79%.

3,79%. Noviembre-diciembre: 4,56%.

El mayor incremento del año se produjo en el cuarto bimestre, cuando las tarifas subieron 7,66% para julio y agosto. Ese ajuste fue oficializado por Osse mediante la Resolución 355/26 y también se determinó a partir de la aplicación del Coeficiente C.

Las tarifas de los servicios de agua y cloacas de Mar del Plata tendrán una nueva actualización durante noviembre y diciembre.

En mayo y junio, en tanto, la actualización había sido del 2,72%, mientras que durante el primer bimestre del año se había aplicado un incremento del 4,30%. La actualización de marzo-abril había alcanzado el 3,55%.

Así, el nuevo ajuste de noviembre y diciembre cierra el calendario de actualizaciones bimestrales previsto para este año y lleva el incremento acumulado de las tarifas sanitarias a 28,82% en términos nominales respecto del valor con el que comenzó 2026. El porcentaje se encuentra en sintonía con la proyección inflacionaria del Ministerio de Economía para este año, que en el Presupuesto 2027 fue redefinida en torno al 29%.