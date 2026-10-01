Instalaron dos nuevas estaciones meteorológicas para anticiparse a temporales y al fenómeno El Niño
Esta infraestructura incorpora tecnología para obtener datos climáticos en tiempo real y mejorar las herramientas de prevención en General Pueyrredon.
Por Redacción 0223
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Como parte de un trabajo conjunto y sostenido entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y Obras Sanitarias (Osse), se incorporaron dos Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA): una ubicada en el predio de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) y otra en el Parque Industrial Mar del Plata (Pimdq).
La infraestructura fue financiada y ejecutada por el organismo estatal, mientras que Osse acompañó el proceso poniendo a disposición los servicios necesarios para su funcionamiento, además de garantizar energía, conectividad, seguridad y asistencia operativa.
La incorporación de estos equipos representa un avance significativo en la recopilación de datos atmosféricos de superficie en tiempo real y se integra al sistema de observación climática que ya opera en General Pueyrredon.
Además, la red está conformada por un Radar Meteorológico, destinado al análisis en profundidad de la atmósfera -incluyendo reflectividad, estructura de capas de nubes y detección de tormentas-, y por las Estaciones Meteorológicas Automáticas situadas estratégicamente en la Base Sur de la empresa y la Laguna de los Padres.
Con las dos nuevas incorporaciones, se amplía la cobertura territorial y se obtiene información más precisa sobre las principales variables meteorológicas de superficie, entre ellas precipitaciones, dirección y velocidad del viento, temperatura, humedad y presión atmosférica.
La implementación de esta infraestructura adquiere especial relevancia en un contexto climático que requiere fortalecer las capacidades de monitoreo, prevención y anticipación.
El fenómeno El Niño, actualmente establecido, puede generar modificaciones en los patrones habituales de precipitación y temperatura. En este escenario, contar con una red de observación más amplia y precisa permite profundizar el seguimiento de las condiciones meteorológicas locales y generar información de mayor valor para la planificación y la toma de decisiones.
Los detalles obtenidos por las estaciones constituyen un insumo para el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en la elaboración de pronósticos y alertas ante eventos meteorológicos severos, contribuyendo a fortalecer las herramientas de prevención y respuesta.
Al mismo tiempo, el seguimiento sistemático de las variables climáticas también resulta fundamental para conocer el comportamiento del recurso hídrico subterráneo.
Los registros de precipitaciones, temperatura, humedad y presión atmosférica, entre otros parámetros, permiten profundizar los estudios vinculados con los procesos de recarga natural del subsuelo, aportando datos para el monitoreo y seguimiento del acuífero que constituye la principal fuente de abastecimiento de agua de la ciudad.
De esta manera, las EMA fortalecen las capacidades de observación y generación de información ambiental en el distrito y suma herramientas tecnológicas para acompañar una gestión cada vez más preventiva de los recursos naturales.
Esta incorporación permite generar más y mejor información para anticiparse a los escenarios climáticos, fortalecer la planificación y contribuir al cuidado sostenible del recurso hídrico que abastece a Mar del Plata.
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