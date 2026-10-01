Instalaron dos nuevas estaciones meteorológicas para anticiparse a temporales y al fenómeno El Niño

De esta manera, se obtiene información más precisa sobre las principales variables meteorológicas de superficie.

Como parte de un trabajo conjunto y sostenido entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y Obras Sanitarias (Osse), se incorporaron dos Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA): una ubicada en el predio de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) y otra en el Parque Industrial Mar del Plata (Pimdq).

La infraestructura fue financiada y ejecutada por el organismo estatal, mientras que Osse acompañó el proceso poniendo a disposición los servicios necesarios para su funcionamiento, además de garantizar energía, conectividad, seguridad y asistencia operativa.

La incorporación de estos equipos representa un avance significativo en la recopilación de datos atmosféricos de superficie en tiempo real y se integra al sistema de observación climática que ya opera en General Pueyrredon.

El objetivo es anticiparse a las fuertes tormentas que se puedan desatar en Mar del Plata.

Además, la red está conformada por un Radar Meteorológico, destinado al análisis en profundidad de la atmósfera -incluyendo reflectividad, estructura de capas de nubes y detección de tormentas-, y por las Estaciones Meteorológicas Automáticas situadas estratégicamente en la Base Sur de la empresa y la Laguna de los Padres.

Con las dos nuevas incorporaciones, se amplía la cobertura territorial y se obtiene información más precisa sobre las principales variables meteorológicas de superficie, entre ellas precipitaciones, dirección y velocidad del viento, temperatura, humedad y presión atmosférica.

La implementación de esta infraestructura adquiere especial relevancia en un contexto climático que requiere fortalecer las capacidades de monitoreo, prevención y anticipación.

Esta obra fue financiada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y contó con el acompañamiento de Osse.

El fenómeno El Niño, actualmente establecido, puede generar modificaciones en los patrones habituales de precipitación y temperatura. En este escenario, contar con una red de observación más amplia y precisa permite profundizar el seguimiento de las condiciones meteorológicas locales y generar información de mayor valor para la planificación y la toma de decisiones.

Los detalles obtenidos por las estaciones constituyen un insumo para el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en la elaboración de pronósticos y alertas ante eventos meteorológicos severos, contribuyendo a fortalecer las herramientas de prevención y respuesta.

Al mismo tiempo, el seguimiento sistemático de las variables climáticas también resulta fundamental para conocer el comportamiento del recurso hídrico subterráneo.

El fenómeno El Niño es una de las razones por las que fueron instaladas las estaciones.

Los registros de precipitaciones, temperatura, humedad y presión atmosférica, entre otros parámetros, permiten profundizar los estudios vinculados con los procesos de recarga natural del subsuelo, aportando datos para el monitoreo y seguimiento del acuífero que constituye la principal fuente de abastecimiento de agua de la ciudad.

De esta manera, las EMA fortalecen las capacidades de observación y generación de información ambiental en el distrito y suma herramientas tecnológicas para acompañar una gestión cada vez más preventiva de los recursos naturales.

Esta incorporación permite generar más y mejor información para anticiparse a los escenarios climáticos, fortalecer la planificación y contribuir al cuidado sostenible del recurso hídrico que abastece a Mar del Plata.