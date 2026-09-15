Reactivan una obra clave para el abastecimiento de agua en la zona oeste

El Acueducto Oeste vuelve a ponerse en marcha y permitirá fortalecer el abastecimiento de agua en la zona oeste

La obra del Acueducto Oeste vuelve a ponerse en marcha. El presidente de Obras Sanitarias, Ing. Tomás Amato, y la vicepresidenta, Cristina Coria, firmaron la adenda contractual que permitirá retomar los trabajos con fondos propios de la empresa sanitaria, luego de más de dos años de paralización.

El acuerdo fue suscripto junto a Luis Franco, en representación de la empresa adjudicataria, y establece las condiciones que posibilitan darle continuidad a un proyecto considerado estratégico para el sistema de abastecimiento de agua de Mar del Plata.

La readecuación contempla una primera etapa de ejecución sobre más de 9.000 metros de cañería, permitiendo avanzar en la vinculación de 11 perforaciones que ya fueron construidas y que podrán incorporarse progresivamente al sistema.

Osse acordó la continuidad de una obra estratégica que se encontraba paralizada desde diciembre de 2023.

De esta manera, la continuidad de la obra representa un beneficio concreto para la comunidad: fortalecer la infraestructura existente, ampliar la capacidad de abastecimiento y acompañar el crecimiento de la zona oeste de la ciudad, con una mirada puesta en las necesidades actuales y futuras del servicio.

“La reactivación de esta obra representa un paso fundamental para ampliar y fortalecer el sistema de abastecimiento, luego de más de dos años de paralización. Poder darle continuidad nos permite avanzar sobre infraestructura que ya está construida y ponerla al servicio de los vecinos”, destacó el presidente de Osse, Ing. Tomás Amato.

Una nueva etapa de ejecución

Con la firma de este acuerdo y la finalización de las últimas instancias administrativas, se prevé que los trabajos se retomen durante octubre.

Los trabajos se retomarán en octubre y permitirán poner en funcionamiento 11 perforaciones ya construidas.

La nueva etapa permitirá completar la infraestructura necesaria para vincular las perforaciones existentes con el acueducto, incorporando los equipamientos y sistemas que requiere su puesta en funcionamiento.

El Acueducto Oeste forma parte de las acciones que Osse lleva adelante para fortalecer el sistema de agua de Mar del Plata y generar mejores condiciones de abastecimiento para una ciudad que continúa creciendo.

La reactivación de esta obra reafirma, además, el compromiso de Osse con la continuidad de las obras de infraestructura sanitaria, priorizando aquellas intervenciones que permiten mejorar y ampliar la capacidad de los servicios esenciales para la comunidad.