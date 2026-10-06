Paro provincial de ATE podría afectar las clases y otras dependencias: "Habrá un gran acatamiento"

El gremio exige la creación de cargos para efectivizar los pases a planta permanente.

Tal como había sido anunciado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires realizará este miércoles 7 de octubre una jornada de paro, la cual tendrá efecto directo en distintos sectores de Mar del Plata.

La medida de fuerza había sido anticipada a fines de septiembre por el gremio y responde a diferentes reclamos: desde la creación de cargos para efectivizar los pases a planta permanente hasta la eliminación de esquemas informales, como las becas y los contratos transitorios, además del urgente pedido de una suba salarial.

Trabajadores estatales realizan una jornada de paro este miércoles 7 de octubre.

En el comunicado que fue informado el plan de lucha, el sindicato explicó que la gestión del gobernador Axel Kicillof "debe culminar con el proceso que se inició hace tiempo atrás y que lo ha caracterizado todos estos años", y remarcó que es necesario "culminar" esa etapa "con todos los trabajadores y trabajadoras en planta permanente".

En el mismo sentido, ATE destacó la importancia de continuar avanzando en derechos para los estatales, como se ha realizado con "recategorizaciones, el reglamento unificado de concursos y las licencias parentales".

Además, también plantearon "una mayor progresividad tributaria, incrementando la presión impositiva sobre los sectores de mayor capacidad contributiva, destinando esos recursos a la recuperación y mejora de los salarios de los trabajadores estatales bonaerenses".

Según pudo averiguar 0223, se espera que esta jornada, que también incluye una movilización hacia la Legislatura bonaerense, esté acompañada por un "gran acatamiento", por lo que en materia salud se garantizarán guardias mínimas.

Se dispondrán guardias mínimas en hospitales.

Pero a su vez, otro de los sectores afectados es el educativo, ya que los auxiliares se adhieren a la medida y en algunos establecimientos públicos de la ciudad no se dictarán clases este miércoles.

Del mismo modo, diversas dependencias del Estado provincial podrán registrar recortes en la atención al público y menor actividad debido a la adhesión de los empleados estatales.