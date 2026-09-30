Dramático: 177 trabajadores marplatenses desde mañana podrían quedar en la calle

Un grupo de trabajadores del Estado se manifestaron esta mañana frente al hotel Antártida, en Luro y la costa, para expresar su rechazo al cierre de tres históricos edificios de la obra social IOSFA, propiedad de las fuerzas armadas, que podría significar la pérdida de 177 empleos en Mar del Plata.

Diego Lencinas, secretario gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), expuso el total estado de incertidumbre por la falta de respuestas por parte de las autoridades. “No sabemos si mañana los van a dejar trabajar”, lamentó.

En diálogo con 0223, el también referente de la CTA Autónoma local, explicó que este miércoles 30 de septiembre vencen los 85 contratos de los trabajadores de los hoteles y de la farmacia de la IOSFA y a pesar de los pedidos para una reunión "en forma urgente", esta nunca se realizó. La cifra asciende a 177 personas si le suman los de planta permanente.

“Queremos que definan qué va a pasar con todos los trabajadores. No solo con los de Mar del Plata, sino con los de todo el país, que son alrededor de 550 que ven peligrar fehacientemente su fuente laboral. Empleados que llevan adelante sus funciones con más de 40 años de antigüedad en estos hoteles”, argumentó.

​Para el dirigente, existe “una situación muy compleja”, porque a partir del 1 de octubre los hoteles –con más de 75 años de trayectoria- empiezan a pertenecer a la Armada Argentina. “No sabemos si mañana van a poder ingresar a trabajar a los hoteles, porque ya no dependen de Osfa (exIosfa), sino de la Armada. Para que puedan ingresar, tiene que haber un trámite, que es el pase en comisión de servicio de todos los trabajadores, para que la Armada les permita el acceso. Y lo peor es que nadie dice nada”, alertó.

Los trabajadores manifestaron frente al hotel Antártida, en Luro y la costa. Foto: 0223.

“La Armada nos ha dicho informalmente que ellos no se pueden hacer cargo de todos los trabajadores durante este año porque no los contemplan dentro del Presupuesto 2026. Mencionaron que, en caso de que la Osfa les siguiera pagando el sueldo, se podría prever y evaluar la continuidad del funcionamiento de los hoteles, pero que no dependería de ellos, sino de la institución. Por eso le exigimos a la obra social que, ya que contempla a todos los trabajadores en el Presupuesto 2026, les siga garantizando la fuente laboral hasta el 31 de diciembre. Estos hoteles no dan pérdida, sino todo lo contrario”, completó Lencinas.

Durante la protesta, se cortó totalmente el tránsito en la avenida Luro entre Buenos Aires y Entre Ríos.