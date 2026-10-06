“Los agroquímicos nos enferman”: denuncian fumigaciones ilegales y contaminación del agua en un barrio de Mar del Plata

Vecinos del barrio Félix U. Camet y sectores linderos realizaron este martes un corte parcial de la Ruta 11, en la zona norte de Mar del Plata, para visibilizar su preocupación por las fumigaciones con agroquímicos que se realizan en un campo cercano a las viviendas. Bajo la consigna “Basta de agrotóxicos”, también reclamaron por el acceso al agua potable.

“Hace más de 20 años que vienen fumigando ilegalmente un campo lindero al barrio, muy cercano, y esto ha producido muchos reclamos a través de los años”, señaló Pablo Barragán, referente de la organización Mariano Ferreyra, en diálogo con 0223.

El reclamo se produjo luego de que los vecinos tomaran conocimiento de una reciente intervención de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que volvió a intimar al Municipio a actuar frente a la problemática denunciada en el barrio.

Denuncian que el problema se extiende desde hace más de 20 años y cuestionan la falta de respuestas del Municipio.

“Esto incluye el control en las escuelas y la entrega de agua potable a los vecinos, ya que no pueden usar el agua de pozo porque está contaminada. Eso fue comprobado, se presentaron pruebas y fue dictaminado por la Justicia que el agua de los barrios linderos a esta quinta, que es ‘La Trinidad’, está contaminada”, sostuvo.

Según detalló, la dimensión del predio hace que la problemática alcance a una amplia zona. “Da con la Ruta 11, en la zona norte de Mar del Plata, y termina en la Ruta 2, lindando con el barrio 2 de Abril. Tiene un grado de injerencia en muchísimos barrios de alrededor, no solo de Mar del Plata, sino también del partido de Mar Chiquita”, explicó.

“El reclamo de agua potable paliaría la situación, pero no la solucionaría", remarcó.

El reclamo por el agua y la preocupación por las escuelas

Barragán señaló que una de las principales demandas es que el Municipio garantice de manera urgente el acceso al agua potable para las familias que todavía dependen de pozos.

“El reclamo de agua potable paliaría la situación, pero no la solucionaría, porque la gente que hace años está en el barrio ya está de alguna manera contaminada”, advirtió. En ese sentido, puso especial énfasis en la situación de los niños que concurren a escuelas y jardines de la zona, y reclamó conocer si los establecimientos cuentan efectivamente con agua segura.

Los vecinos también cuestionaron la calidad del agua que comenzó a llegar a una parte del barrio a través de una obra de extensión de la red. “Los residentes han manifestado que el agua tiene un gusto feo, que no es normal como en otros barrios”, indicó Barragán.

Vecinos realizaron un corte parcial en la Ruta 11 para exigir agua potable.

Además, pidió controlar la perforación utilizada para abastecer a ese sector porque, según señaló, estaría ubicada cerca del predio donde se realizan las fumigaciones.

La problemática ambiental también fue vinculada por los vecinos con posibles consecuencias sobre la salud. “Los agroquímicos nos enferman y también hay mucha gente con cáncer en el barrio”, afirmó.

En ese marco, anticipó que realizarán una encuesta entre los habitantes para relevar la cantidad de personas que atravesaron enfermedades que podrían estar relacionadas con la exposición a agroquímicos durante los últimos años.

“El Estado municipal tiene que tomar cartas en el asunto. Primero, que empiece a repartir agua potable a todos los vecinos que lo necesitan y, seguido de eso, que haya una planificación de la extensión de la red de agua corriente para todas las vecinas y vecinos”, reclamó.

El reclamo se produjo luego de que los vecinos tomaran conocimiento de una reciente intervención de la Suprema Corte de Justicia bonaerense

Finalmente, advirtió que la protesta podría profundizarse si no obtienen respuestas. “No queremos más fumigaciones ilegales ni con agrotóxicos, y queremos que se haga presente el Estado municipal”, expresó. Y anticipó: “Este corte de ruta fue parcial, pero los vecinos del barrio estamos decididos a hacer un corte total por tiempo indeterminado en el caso de que no tomen cartas en el asunto, teniendo en cuenta la gravedad del tema”.