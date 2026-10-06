"Rocío era mamá de tres nenes y perdió un embarazo por golpes": quién era la víctima del femicidio del barrio Las Heras

Rocío Núñez fue brutalmente asesinada este martes en el barrio Las Heras, tras una discusión con su pareja José Leonardo Cejas Urbistondo, quien le disparó en el cuello y le provocó la muerte en el acto.

El femicidio ocurrió cerca de las 10 de la mañana en inmediaciones de Reforma Universitaria entre Morris y Güiraldes. Después de un llamado al 911 llegaron al lugar efectivos policiales, pero la víctima ya no presentaba signos vitales.

Desde el entorno familiar de Rocío dijeron a 0223 que "ella no era mala persona", que alguna vez "se mandó una que otra macana", pero que "no era para que la maten así".

Cejas Urbistondo, de 39 años, era pareja de Rocío desde hace un tiempo, pero hace solo cinco meses que convivían. "Estaban por tener un hijo y lo perdió por el tema de que él le pegaba", indicaron.

Quién era Rocío Núñez

Rocío tenía 27 años y era mamá de tres chicos, una nena y dos nenes. "El más grande tiene 9 años, la nena 5 años y el más chiquito 3", contó la familia y aseguró que en el último tiempo no estaba trabajando.

Respecto a la relación con el agresor, relataron que "los dos se peleaban todos los días" y que "se agarraron a las puñaladas y ella se defendió".

Cejas Urbistondo estaba prófugo de la Justicia en el marco de una causa por homicidio criminis causa ocurrida en enero. Ese día, un joven había recibido un disparo en el rostro cuando intentó evitar un asalto en el corralón donde trabajaba. "No se merece que lo dejen en libertad, se tiene que pudrir ahí adentro", expresó el entorno de Rocío a 0223.

En el lugar del crimen, los investigadores secuestraron un revólver marca Orbea calibre .38 largo, sin número de serie, y otro marca Italo Gra calibre .32, también sin identificación. El fiscal Carlos Russo quedó a cargo de la investigación por femicidio y trabaja para establecer cómo se dieron los hechos.