VIDEO 126: El último gol de Lionel Messi con la Selección Argentina

La última vez parado frente a la pelota, a 12 pasos de su mejor amigo: el gol.

Pudo hacer dos o tres. Los arqueros de Benín no quisieron perderse el clip de sus vidas, atajándole remates al mejor jugador de la historia y ahogaron una y otra vez el esperado grito. Hasta que cerca del final, Giay la punteó adentro del área, lo derribaron y la oportunidad llegó desde los 12 pasos.

Ahí, Leo Messi no falló. Se paró frente a la pelota, como tantas otras veces, respiró y, sin dudar, la metió fuerte, arriba, para evitar que el arquero se lleve otro video y que la fiesta sea completa.

Gol número 126 para Leo con la camiseta albiceleste. El último, en una noche mágica.