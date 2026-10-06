VIDEO 126: El último gol de Lionel Messi con la Selección Argentina
El capitán tuvo chances de convertir, pero necesitó un penal para sellar el 3 a 0 y firmar un nuevo tanto, el último, en el equipo nacional.
6 de Octubre de 2026 22:38
Por Redacción 0223
PARA 0223
Pudo hacer dos o tres. Los arqueros de Benín no quisieron perderse el clip de sus vidas, atajándole remates al mejor jugador de la historia y ahogaron una y otra vez el esperado grito. Hasta que cerca del final, Giay la punteó adentro del área, lo derribaron y la oportunidad llegó desde los 12 pasos.
Ahí, Leo Messi no falló. Se paró frente a la pelota, como tantas otras veces, respiró y, sin dudar, la metió fuerte, arriba, para evitar que el arquero se lleve otro video y que la fiesta sea completa.
Gol número 126 para Leo con la camiseta albiceleste. El último, en una noche mágica.
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