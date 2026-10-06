Doctor Messi: antes de su despedida de la Selección, Messi recibió el doctorado Honoris Causa de la UBA

“Es un orgullo muy grande”, expresó el capitán de la Selección en el predio de AFA que lleva su nombre.

Lionel Messi sumó una nueva coronación de gloria a su carrera repleta de logros. A pocas horas de disputar su partido de despedida de la Selección argentina, el capitán recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la máxima distinción que otorga la institución.

La ceremonia se llevó adelante este mediodía en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza y que lleva el nombre de Lionel Messi. Allí, el jugador recibió la medalla y el diploma de manos del rector de la UBA Ricardo Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti.

La distinción había sido aprobada por unanimidad la semana pasada por el Consejo Superior de la Universidad. En los fundamentos, la UBA destacó la trayectoria de Messi como ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y compromiso con la representación nacional.

Visiblemente emocionado, Messi agradeció el reconocimiento y admitió que se trataba de un día particularmente especial. “Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico”, expresó el capitán en el acto.

También se refirió al partido que tendría por delante y reconoció que minuto a minuto aumentaban las emociones. “Empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial”, sostuvo Messi y cerró su mensaje con un agradecimiento a la Universidad.

El reconocimiento a una trayectoria que trascendió el fútbol

Desde la UBA remarcaron que la distinción no está vinculada únicamente con los títulos y récords conseguidos por Messi dentro de la cancha. El rector Gelpi destacó que el futbolista nunca se olvidó de sus orígenes, su familia y sus raíces.

En esa línea, mencionó la creación de la Fundación Leo Messi en 2007, dedicada a promover el acceso a la salud, la educación y el deporte para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. También recordó que desde 2010 es Embajador de Buena Voluntad de UNICEF.

Para Yacobitti, la carrera de Messi representa “esfuerzo, excelencia y superación” y lo convirtió en una figura de la cultura y la identidad argentina.

El vicerrector destacó además su capacidad para llevar la bandera del país al mundo. “Bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi”, concluyó.