Tú me hiciste trampa: Ángela Leiva no puede cantar su máximo hit por una denuncia de derechos de autor

Un complejo escenario legal vuelve a sacudir la carrera artística de Ángela Leiva. La referente de la cumbia enfrenta una restricción judicial que le prohíbe cantar tres de los éxitos más representativos de su repertorio: “Amiga traidora”, “Llamadas extrañas” y “No podrás”. En medio de este complicado panorama, Silvia Tarrio, viuda del compositor Armando Héctor “Chiqui” Percovich, rompió el silencio y lanzó un letal descargo en el que apuntó directo contra la intérprete: “Es deshonesta y ejerce violencia económica sobre mi familia hace años”.

Angela Leiva afronta un nuevo litigio

pago correspondiente de regalías y la correcta inscripción de los temas ante SADAIC

El motivo central detrás del embate ante los tribunales responde al reclamo por la propiedad intelectual, el. De acuerdo a las disposiciones adoptadas por el Juzgado Civil N° 80, la artista no podrá interpretar, reproducir ni comunicar de forma pública los tres hits mencionados durante su recital del 23 de octubre en el Quality Arena de Córdoba. Este estricto freno judicial ya registra un antecedente inmediato en junio pasado, cuando una resolución similar limitó su show en el Movistar Arena.

El origen de la feroz disputa se remonta al fallecimiento del creador en 2015, momento en que su viuda asumió los trámites institucionales y detectó presuntas irregularidades en los registros. Tarrio denunció que el accionar de la cantante derivó en un perjuicio financiero directo para sus hijos durante los años en que los temas sonaron masivamente. Así, el polémico conflicto sumó un capítulo encendido que amenaza con trabar el rendimiento de la figura frente a sus seguidores.

Angela Leiva afronta un nuevo litigio

“Las liquidaciones siempre fueron pobres, ¡paupérrimas!, mientras ella se llenaba de plata”, disparó.

La polémica en torno a los derechos de autor sumó una contundente revelación por parte de Silvia Tarrio, viuda del compositor Armando Héctor “Chiqui” Percovich. Al ser consultada sobre las ganancias generadas por los hits que popularizó Ángela Leiva, la mujer apuntó sin filtro contra la liquidación recibida durante estos años:

La demanda promovida por la familia del autor incluye la rendición de cuentas de las regalías digitales y la correspondiente registración en las planillas de cada show. Para cerrar su descargo, Tarrio buscó dejar bien en claro que el reclamo de su familia responde a una cuestión estrictamente patrimonial: “Yo tengo que ver con la violencia económica que ella ejerció y ejerce sobre mi familia”, sentenció. Mientras la restricción siga firme, la artista deberá subir al escenario sin interpretar sus más grandes éxitos.