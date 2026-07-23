Viernes de cumbia romántica en Brewhouse con Néstor en Bloque

Nestor en Bloque es un consagrado artista de la escena nacional

La escena tropical se prepara para una noche inolvidable en Brewhouse con la llegada de Néstor en Bloque, uno de los artistas más representativos de la cumbia romántica. La cita es este viernes 24 de julio en Diagonal Garibaldi al 4800.

El show promete ser inolvidable

El show que promete emoción, clásicos y una conexión única con el público está previsto que comience a las 21.

Con una trayectoria consolidada dentro de la música tropical argentina, Néstor en Bloque se convirtió en un referente indiscutido de la cumbia romántica, marcando a generaciones con canciones que hoy forman parte del repertorio popular.

Durante la velada, repasará sus grandes éxitos, en una noche pensada para cantar, bailar y revivir momentos inolvidables a través de la música.

El evento se posiciona como una de las propuestas destacadas del fin de semana en la ciudad, convocando tanto a fanáticos históricos como a nuevas generaciones que siguen conectando con su estilo y energía en cada presentación.

El show promete ser inolvidable

Además de la mejor música, durante toda la noche habrá barra de coctelerías, 40 canillas de cervezas artesanales, foodtrucks y anti galería de arte. Las entradas se encuentran en venta por sistema cultutickets.