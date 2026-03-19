El puerto se prende fuego con esta noche de cumbia soñada

Este viernes la Ciudad Cultural Brewhouse se llena de ritmo tropical con la presentación de Cumbia Rocha, garantía de Cumbia, fiesta y barrio en el escenario de Diagonal Garibaldi al 4800.

Cumbia Rocha es reconocida por sus compilados "Suena en la previa" y canciones como "ALV (Video Oficial)". La banda se asocia con el estilo de cumbia turra o villera, activo en plataformas como YouTube y con presencia en la zona de Quilmes.

Además la velada contará con la presencia de “El gran Berraco”, “La Re banda” y Pato DJ que promete hacer bailar a todos con los mejores hits Si sos de los que no se queda quieto, el plan de Brewhouse de este viernes es para vos.

La entrada para este fechón es gratuita hasta las 01hs previa inscripción en Cultutickets