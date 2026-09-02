Dalila, la diosa del verbo amar, vuelve a Mar del Plata para dar un show imperdible. La cita es este viernes a las 23:30 en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi al 4800).

Dalila repasará todos sus éxitos

Con más de 20 años de carrera profesional, la santafesina comenzó su derrotero desde muy pequeña cantando en diversas instituciones y escuelas. A los 14 años, ganó su primer premio como cantante amateur en un concurso televisivo, pero su primer paso profesional lo dio en 1998 cuando graba un tema a dueto con el grupo Trinidad, liderado por el recordado Leo Mattioli.

“Un cuerpo si alma” fue su primer disco y el que la llevó a recorrer gran parte de nuestro país. Aunque el reconocimiento masivo a nivel nacional se dio en 2001 cuando lanzó "Amor entre mujeres".

La artista se presenta este viernes

Las entradas para esta fecha imperdible están a la venta por sistema Cultutickets