La diosa del verbo amar vuelve a Mar del Plata
La cita es este viernes a las 23:30 en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi al 4800). Todos los detalles.
Por Redacción 0223
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Dalila, la diosa del verbo amar, vuelve a Mar del Plata para dar un show imperdible. La cita es este viernes a las 23:30 en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi al 4800).
Con más de 20 años de carrera profesional, la santafesina comenzó su derrotero desde muy pequeña cantando en diversas instituciones y escuelas. A los 14 años, ganó su primer premio como cantante amateur en un concurso televisivo, pero su primer paso profesional lo dio en 1998 cuando graba un tema a dueto con el grupo Trinidad, liderado por el recordado Leo Mattioli.
“Un cuerpo si alma” fue su primer disco y el que la llevó a recorrer gran parte de nuestro país. Aunque el reconocimiento masivo a nivel nacional se dio en 2001 cuando lanzó "Amor entre mujeres".
Las entradas para esta fecha imperdible están a la venta por sistema Cultutickets
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