“Nadie se va a salvar”: evacuan la Universidad por amenazas de bomba y tiroteos masivos

Estudiantes, personal docente y nodocente debieron evacuar este mediodía el complejo de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), de Funes y Rodríguez Peña, luego que desconocidos amenazaran con activar materiales explosivos y causar tiroteos masivos.

Ante la amenaza, que llegó a través de un correo electrónico, las autoridades decidieron por precaución evacuar el complejo universitario y dieron aviso a la Policía Federal, que de inmediato desplegó un operativo.

A través de un email, un autodenominado “grupo de estudiantes de ideologías políticas neoliberales”, alrededor de las 10.39 amenazó con “exterminar a todos aquellos que pretendan huir de lo inevitable”, con bombas y armas de fuego.

Un operativo de seguridad realizado por la Brigada de Explosivos acudió al lugar, como parte de un protocolo de seguridad.

Desde la Unmdp aclararon que una vez que se compruebe que fue una falsa alarma, las clases se reanudarán.

Policía Federal, la dirección de investigaciones y una brigada de explosivos trabajaron en el complejo. Foto: 0223.

Gabriel Tirrelli, secretario del Consejo Superior Unmdp, afirmó a 0223 que luego de la amenaza, se activó un protocolo de seguridad y se evacuó el complejo “Manuel Belgrano”, aunque no se hizo lo mismo en los edificios de Ingeniería y Derecho. “En esos no se evacuaron porque la amenaza no dice exactamente que estén las bombas ahí. Tomamos las prevenciones del caso, avisamos a las autoridades, pero en principio la instrucción de la policía es solamente acá en el complejo”, señaló.

Por último, Tirrelli aseguró que una vez que la policía descarte la amenaza, se retoma la actividad académica en el complejo.

En junio pasado, un mail que llegó a varias dependencias de la Unmdp desencadenó un fuerte operativo de seguridad por una amenaza similar. En ese caso, el correo llegó en simultáneo a varias universidades públicas de la Argentina.

La amenaza

“Somos un grupo de estudiantes de ideologías políticas neoliberales. Este es un aviso: han sido implantados y ocultados dispositivos de carga compuesta en los nodos estructurales del complejo universitario. En pocas horas los mismos serán activados y posteriormente detonados, en el momento exacto en el que esté aconteciendo este evento, nos presentaremos a la persecución con armas de calibre nº 9, preparados para exterminar a todos aquellos que pretendan huir de lo inevitable.

Nuestro objetivo es culminar la mayor cantidad de vidas posible. Odiamos profundamente a las universidades y universitarios por su carácter de personas poco cultas, más aún, que son un conjunto de zurdos incompetentes; pagarán con sangre, sudor, lágrimas y lamentos. Nadie se va a salvar; tenemos aliados en Abogacía e Ingeniería. Vamos a convertir la Universidad Pública en una zona libre de zurdos hijos de puta. Incultos y banales”.