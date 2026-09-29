Llamó dos veces a una comisaría para decir que había una bomba

“Hay una bomba en la comisaría tercera”. Ese fue el mensaje que este martes recibió en dos oportunidades la Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) 911 por parte de una mujer que logró ser identificada y aprehendida poco después.

Tiene 28 años.

En ambos casos, personal de la Dirección de Explosivos realizó inspecciones en la dependencia, con resultado negativo y desde la dependencia comenzó una investigación para identificar al o los autores de las comunicaciones.

“La mujer de 28 años fue demorada en inmediaciones de Padre Dutto y Ayolas y durante el procedimiento se secuestró el teléfono celular desde el cual se habrían realizado las llamadas”, informaron autoridades policiales.

Celular secuestrado.

Desde la Unidad Funcional de Instrucción N°6 se dispuso la notificación de la formación de una causa por intimidación pública, el secuestro del teléfono y la libertad de la imputada. Además, se labraron actuaciones contravencionales.