Video: andaban armados en auto, evadieron un control policial y destrozaron el frente de una casa

El choque ocurrió sobre el frente de una vivienda de Colón y 1 de Mayo.

Dos hombres de 28 y 41 años que circulaban en un automóvil Toyota Corolla, evadieron un control policial en el barrio Don Bosco y luego chocaron contra el frente de una casa, fueron aprehendidos el miércoles a la noche.

Tal como adelantó anoche 0223, vecinos de la zona se vieron sorprendidos cuando un auto a gran velocidad se subió a la vereda y destrozó el paredón de piedra de una casa, ubicada en la esquina la avenida Colón y 1 de Mayo.

Durante el procedimiento se secuestró un arma de fuego calibre .22 que tenían en su poder y el rodado en el que se desplazaban aunque no registraban pedidos de secuestro activos.

Desde la fiscalía de Flagrancia se dispuso la aprehensión de ambos sujetos por portación ilegal de arma de fuego de uso civil y atentado y resistencia a la autoridad.



Los dos quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán y este jueves serán trasladados a Tribunales para prestar declaración.