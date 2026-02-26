Lo pararon en la ruta y le encontraron 34 kilos de cocaína escondidos: es empleado municipal

Los pararon en la ruta y encontraron los 34 kilos de cocaína que tenían escondidos.

Un empleado municipal de Hurlingham y su pareja quedaron detenidos en Salta después de que efectivos de Gendarmería Nacional encontraran en su vehículo 34 kilos de cocaína de la denominada “Delfín”. Fue en un procedimiento de control vehicular sobre la ruta, en la ciudad salteña de El Naranjo.

Según Noticias Argentinas los efectivos encontraron los paquetes ocultos en el vehículo Chevrolet Onix en el que viajaba el hombre, de 50 años, y su mujer, de 37. Fueron acusados por el delito de transporte de estupefacientes, en calidad de coautores, y quedaron bajo disposición de la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez.

Los gendarmes advirtieron que el hombre se mostraba muy nervioso en cuanto detuvo el vehículo en el control. Según trascendió, confundía el origen y el motivo del viaje, y contaba que habían recorrido distintos destinos turísticos de la provincia aunque no llevaban equipaje acorde.

Al realizar una requisa, detectaron que el sector del torpedo estaba flojo, como si hubiera sido removido recientemente. Fue allí que encontraron 44 paquetes de cocaína, con un peso total de 34,121 kilogramos.

Ante la justicia, la mujer sostuvo que era inocente y que no tenía vinculación con las drogas halladas. El hombre, por el contrario, declaró que fue empleado para realizar el trayecto e intentó desvincular a la pareja: “Fui contratado y ella no tiene nada que ver”.