Un auto quedó incrustado en el frente de una casa en el barrio Don Bosco: "Hay un hombre detenido en el piso"
La Policía interrumpió el tránsito de la intersección para desplegar un operativo y controlar la situación. Aún no trascendió si hubo personas heridas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Hace instantes se registró un accidente en pleno barrio Don Bosco de la ciudad de Mar del Plata, donde un vehículo se subió a la vereda en la intersección de la avenida Colón y 1° de mayo y quedó incrustado en el frente de una vivienda.
Testigos relataron a 0223 que "había un hombre detenido en el piso" y que las autoridades policiales ya habrían intervenido para controlar la situación.
En el registro aportado por los testigos a este medio, se puede ver no solo el auto incrustado sobre la vivienda, sino además los conos dispuestos sobre el asfalto de 1° de mayo, que limitaron la circulación para que los efectivos pudieran trabajar en la escena.
Aún no trascendió la mecánica del accidente ni si se registraron personas heridas a raíz del impacto. La Policía continúa en el barrio Don Bosco realizando las actuaciones correspondientes.
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