Un auto quedó incrustado en el frente de una casa en el barrio Don Bosco: "Hay un hombre detenido en el piso"

Ocurrió en el barrio Don Bosco, en la intersección de Colón y 1° de mayo.

Hace instantes se registró un accidente en pleno barrio Don Bosco de la ciudad de Mar del Plata, donde un vehículo se subió a la vereda en la intersección de la avenida Colón y 1° de mayo y quedó incrustado en el frente de una vivienda.

Testigos relataron a 0223 que "había un hombre detenido en el piso" y que las autoridades policiales ya habrían intervenido para controlar la situación.

En el registro aportado por los testigos a este medio, se puede ver no solo el auto incrustado sobre la vivienda, sino además los conos dispuestos sobre el asfalto de 1° de mayo, que limitaron la circulación para que los efectivos pudieran trabajar en la escena.

Aún no trascendió la mecánica del accidente ni si se registraron personas heridas a raíz del impacto. La Policía continúa en el barrio Don Bosco realizando las actuaciones correspondientes.