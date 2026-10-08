La Feria del Libro llega con escritores, charlas y talleres: cuándo y dónde será

La Feria del Libro “Mar del Plata Puerto de Lectura” volverá a abrir sus puertas este año con una nueva edición que reunirá a escritores de distintos puntos del país, autores marplatenses, libreros y lectores en torno a una amplia agenda de propuestas culturales.

La 21° edición se desarrollará desde el 23 de octubre hasta el 1 de noviembre en el Paseo Cultural Estación Terminal Sur, ubicado en Sarmiento y Alberti. La entrada será libre y gratuita y habrá actividades destinadas a públicos de todas las edades.

El tradicional evento contará con presentaciones de libros, talleres, charlas y encuentros con autores, además de distintas propuestas vinculadas con la literatura y la cultura. La programación incluirá tanto figuras reconocidas de la escena nacional como escritores de la ciudad.

La entrada será libre y gratuita y habrá actividades destinadas a públicos de todas las edades.

Mónica Biasone, decana de la Universidad Nacional de Mar del Plata, destacó el trabajo conjunto que permite sostener la feria y llegar a una nueva edición. “Esta feria se prepara, se hace, se piensa, se diseña junto con el Municipio de General Pueyrredon y con la Cámara de Libreros y Libreras de la ciudad”, explicó en diálogo con 0223.

La organización reúne así a distintos sectores vinculados con la actividad cultural de Mar del Plata. “Allí estamos el sector académico, el sector público y el sector privado”, señaló Biasone, y remarcó que esa articulación “tiene un valor inmenso”.

Autores nacionales y fuerte presencia local

Uno de los atractivos de esta nueva edición será la participación de escritores y periodistas de distintos puntos del país. “Van a venir un montón de escritores, algunos que son autores y periodistas, que tienen esa doble función y que son muy atractivos para la ciudad de Mar del Plata”, anticipó Biasone.

La 21° edición de “Mar del Plata Puerto de Lectura” se realizará del 23 de octubre al 1 de noviembre en el Paseo Cultural Estación Terminal Sur.

A su vez, la feria tendrá un espacio importante para los escritores locales, con el objetivo de acercar su producción a los lectores y darle mayor visibilidad.

La propuesta también incluirá publicaciones vinculadas con la Universidad Nacional de Mar del Plata. En ese sentido, Biasone destacó que la producción de la casa de estudios abarca diferentes géneros y temáticas y no se limita exclusivamente al ámbito académico. “Los autores de la Universidad no solo escriben cuestiones académicas o tienen libros académicos, sino que también hay libros de diferente tenor”, reveló.

Con una programación que busca ampliar el alcance del evento más allá de la presentación y venta de libros, Biasone resumió el espíritu de esta nueva edición: “La feria va a ser una fiesta para nosotros, como lo es todos los años”.

La propuesta también incluirá publicaciones vinculadas con la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Una propuesta cultural para toda la ciudad

Desde el Municipio también destacaron el lugar que ocupa la Feria del Libro dentro de la agenda cultural marplatense y su aporte a la generación de actividades durante todo el año.

Diego Juárez, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) sostuvo que la continuidad del evento es especialmente relevante en el marco de la búsqueda de una ciudad con propuestas culturales. “En esto de hablar de una Mar del Plata de 12 meses, es importantísimo que la feria siga creciendo, que continúe, que sea la número 21, porque Mar del Plata también es cultura”, afirmó.

Juárez también puso el foco en la posibilidad de que la feria funcione como una puerta de entrada a la lectura para las nuevas generaciones. “Debemos estar todos de acuerdo en que tenemos que apoyar y seguir por este camino de la feria, de algo lindo, de traer a las familias, a los chicos, de acercarlos a la lectura”, reflexionó.

“Tenemos promociones, descuentos con bancos, pagos en cuotas, como todos los años”, adelantó Biasone.

En ese sentido, destacó el acompañamiento del Municipio a la iniciativa: “La verdad que estamos muy contentos de apoyar desde la Municipalidad a esta 21° Feria del Libro”.

Promociones y descuentos para comprar libros

Además de las actividades culturales, la feria volverá a ofrecer alternativas para facilitar la compra de ejemplares. Si bien todavía no se dieron a conocer todas las posibilidades, Biasone confirmó que habrá beneficios durante el evento. “Tenemos promociones, descuentos con bancos, pagos en cuotas, como todos los años”, adelantó.

Así, durante casi dos semanas, el Paseo Cultural Estación Terminal Sur volverá a convertirse en punto de encuentro para lectores, escritores y familias, con una programación que combinará literatura, cultura y actividades para todas las edades.