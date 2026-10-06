Todo listo para 11° edición de MDP Emprende, el encuentro de charlas, mentorías y experiencias de emprendedores

La 11° edición se llevará a cabo el 13 y 14 de octubre en el Centro Cultural Estación Terminal Sur. Foto: Prensa MGP.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, junto con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), la Red Intecmar y el apoyo de más de 50 instituciones locales, realizará una nueva edición de MDP Emprende, el encuentro que reúne a emprendedores, empresas, universidades e instituciones vinculadas al ecosistema emprendedor de la ciudad y la región.

La 11° edición se llevará a cabo el 13 y 14 de octubre en el Centro Cultural Estación Terminal Sur. Foto: Prensa MGP.

La 11° edición se llevará a cabo el martes 13 de octubre, de 14 a 21 y el miércoles 14, de 11 a 18, en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, ubicado en Sarmiento 2601. La propuesta contará con actividades orientadas a compartir experiencias, incorporar herramientas, generar vínculos y conocer nuevas oportunidades vinculadas al desarrollo emprendedor y la innovación.

La primera jornada estará orientada a inspirar, conectar y acercar herramientas concretas para emprender. La programación incluirá historias personales, innovación tecnológica, inteligencia artificial, oportunidades de negocio y experiencias de jóvenes emprendedores.

Uno de los momentos centrales de esta edición será la final provincial del Concurso Emprendimiento Argentino 2026, que reunirá en Mar del Plata a proyectos seleccionados de la Provincia de Buenos Aires. La instancia permitirá conocer propuestas emprendedoras y poner en valor iniciativas que buscan desarrollar nuevos productos, servicios y soluciones.

Entre los speakers del martes se destaca el artista, frontman y cantautor Piru Sáez, quien brindará la charla “Espíritus Rebeldes, Emprendedores Invencibles”, basada en sus experiencias y en los desafíos de elegir y construir un camino propio.

También participará el Dr. Fernando Santomil, presidente de la Fundación Médica Mar del Plata, quien expondrá sobre el proceso de transformación tecnológica de una institución de salud de alta complejidad y su incorporación de innovación y robótica.

La tecnología será además protagonista del panel “Emprendedores + IA”, que presentará experiencias reales de aplicación de inteligencia artificial en emprendimientos. A esto se sumará “FACTOS para Emprender 2.0”, un espacio que reunirá historias de jóvenes que transformaron necesidades concretas en proyectos.

Entre estas experiencias se encuentra Artrogrip, emprendimiento nacido en Mar del Plata que llegó a la Asociación del Fútbol Argentino para acompañar la recuperación de Emiliano “Dibu” Martínez, como ejemplo de innovación aplicada al deporte.

La jornada se completará con un espacio sobre Energía y Minería como nuevas oportunidades para emprender, las tradicionales mesas de mentoría y consultoría y el Café Emprendedor, que este año abordará inteligencia artificial, sostenibilidad y alianzas para escalar. Cerrando el día con un DJ Set y espacio para networking con los asistentes.

El miércoles 14 será el turno de MDP Emprende CON3CTA, una propuesta centrada en la innovación, la sostenibilidad y los negocios con impacto.

Durante esta jornada se presentarán experiencias de emprendimientos que desarrollan soluciones frente a distintos desafíos, desde el desarrollo de biomateriales y productos biodegradables hasta propuestas vinculadas a la neurodiversidad.

También se realizará la final y entrega de los Premios UNMDP INNOVA, que reconocerán proyectos científicos, tecnológicos y académicos con potencial emprendedor o de transferencia a la sociedad.

La 11° edición se llevará a cabo el 13 y 14 de octubre en el Centro Cultural Estación Terminal Sur. Foto: Prensa MGP.

La programación incluirá además experiencias vinculadas al diseño, las compras y la logística sostenible, y un conversatorio sobre la transformación hacia empresas de impacto, con representantes de sectores como la industria alimenticia, farmacéutica y textil.

En este marco, el secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público-Privado, Guillermo Volponi, sostuvo que “MDP Emprende refleja lo que buscamos desde la gestión: que quien tenga una idea, un proyecto o una empresa encuentre en Mar del Plata herramientas, vínculos y oportunidades para poder crecer. La fortaleza de este encuentro está justamente en articular al Municipio, la Universidad, el sector privado y las instituciones de la ciudad para acompañar al talento emprendedor y transformarlo en más innovación, inversión y empleo”.

“Que además nuestra ciudad sea sede de la final provincial de Emprendimiento Argentino es un reconocimiento al ecosistema que Mar del Plata viene construyendo y una oportunidad para mostrar todo su potencial productivo, tecnológico y emprendedor”, finalizó el funcionario.

Quienes deseen participar del evento pueden anotarse a través del siguiente enlace: bit.ly/4yXIyjE.