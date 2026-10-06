Proponen que el Skatepark de Playa Bristol lleve el nombre de un héroe de Malvinas

El Skatepark de Playa Bristol podría sumar el nombre de Ricardo Mario Gurrieri, uno de los primeros skaters de Mar del Plata y soldado caído en la Guerra de Malvinas.

El Skatepark de Playa Bristol podría incorporar el nombre de un joven que combinó dos historias profundamente vinculadas con Mar del Plata: el skate y la Guerra de Malvinas. Es que el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas presentó ante el Concejo Deliberante una solicitud para que el espacio ubicado sobre la avenida Patricio Peralta Ramos, entre San Martín y Rivadavia, pase a llamarse “Skatepark V.G. Ricardo Mario Gurrieri”.

La iniciativa quedó registrada bajo un expediente iniciado en las últimas horas y que ahora comenzará a ser debatido en comisiones, donde se plantea que el actual Skatepark Mar del Plata sea identificado con el nombre del soldado caído en combate el 25 de mayo de 1982.

La elección de Gurrieri no responde únicamente a su condición de excombatiente. Según la presentación de los veteranos, antes de ser enviado a las Islas Malvinas había tenido un fuerte vínculo con el skate y fue uno de los jóvenes que formaron parte de los primeros años de desarrollo de esta actividad en la ciudad.

Ricardo Mario Gurrieri fue uno de los primeros referentes del skate marplatense y murió en Malvinas el 25 de mayo de 1982, a los 19 años. La propuesta busca que el Skatepark de Playa Bristol lleve su nombre.

Gurrieri nació en Junín el 23 de julio de 1963 y se trasladó junto a su familia a Mar del Plata, donde completó sus estudios. En 1981 fue sorteado para realizar el Servicio Militar Obligatorio y, al año siguiente, fue convocado para incorporarse al Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 (GADA 601), con asiento en Mar del Plata.

Tras el inicio de la guerra, fue trasladado a las Islas Malvinas junto a otros integrantes de la unidad. El 25 de mayo de 1982, cuando tenía 19 años, murió en las inmediaciones de la pista del aeropuerto de Puerto Argentino como consecuencia de las esquirlas provocadas por la explosión de una bomba de 500 libras que había sido arrojada por un avión británico. En tanto, fue ascendido Post Mortem a Cabo el 04 de abril de 1983 y fue declarado Héroe Nacional por la Ley 24.950.

Pero su historia también está ligada a los comienzos del skate marplatense. Durante aquellos años, Gurrieri se destacó entre los jóvenes que practicaban la disciplina y participó de distintas competencias, en una época en la que comenzaban a consolidarse los primeros espacios destinados a esta actividad.

El Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas impulsa el homenaje a Ricardo Mario Gurrieri, cuya historia quedó vinculada tanto a la guerra como a los inicios del skate en la ciudad.

Entre los lugares frecuentados por aquella primera generación de skaters se encontraban el Skatepark Mar del Plata de Independencia al 2200 y el Skatepark Oasis, ubicado en Independencia y Larrea. Gurrieri participó de competencias como el torneo de Pompeya y el Gran Premio Apertura, donde obtuvo reconocimientos y compartió podios con otros referentes de aquella escena.

La propuesta busca, de esta manera, vincular el homenaje a un héroe de Malvinas con una actividad que formó parte de su juventud. Para los excombatientes, darle su nombre al skatepark permitiría mantener viva su memoria entre las nuevas generaciones y recuperar también una faceta menos conocida de su historia.

No sería, además, el primer espacio municipal de la ciudad que lleva el nombre de Gurrieri. En 2014, el Jardín Municipal Nº 12, ubicado en el barrio San Patricio, fue bautizado como “Soldado Ricardo Mario Gurrieri”, en el marco de una iniciativa destinada a homenajear a soldados caídos en Malvinas.