Feria del Libro, también en Mar del Plata: evalúan dos proyectos para “traccionar” el turismo

Mientras se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires la histórica Feria del Libro, en Mar del Plata ya se planifica el evento local. A casi dos meses para el inicio de las vacaciones de invierno, el Municipio ya comienza a planificar, pensando en atraer a lectores de la ciudad y de distintos puntos de la Argentina.

Desde la Dirección de Cultura de General Pueyrredon, adelantaron que la intención del gobierno es que la edición vigésimo primera tenga determinados condimentos y sea un evento convocante para marplatenses y turistas.

“En vacaciones de invierno va a estar la Feria del Libro Infantil, y en noviembre, una vez terminada el Festival de Cine, vamos a aprovechar el fin de largo de noviembre para poder llevar adelante la Feria del Libro Mar de Plata Puerto de Lectura”, sostuvo Francisco Taberna, Director General de Cultura.

En declaraciones a ExtraRadio, el funcionario sostuvo que “hay algunas cosas en carpeta, pero nada confirmado aún; como la «Diagonal de la Lectura», sobre toda la zona de Diagonal Alberti Sur. Y la zona de 25 de mayo –en la Biblioteca Municipal- que sea con distintos espectáculos, para intentar también, con esta Feria del Libro, darle un valor agregado para los vecinos de Mar de Plata, pero también para poder traccionar turistas en fin de largo”, dijo.

“Nos estamos juntando en la Universidad, por los 20 años de la editorial de la Unmdp, hacer unas actividades con ellos y también nuestra intención de hacer nuevamente feria del libro en la Marechal montando con gazebos, bandas, librerías tener stands y algunos food trucks. Es incipiente pero estamos con esa idea”, completó Taverna.