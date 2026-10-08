Cuándo y qué hora se juega el Boca - River del Torneo Clausura
Se conocieron los días y horarios de las fechas 13, 14 y 15 del certamen en juego y la principal atención se la llevó el superclásico de La Bombonera. Además, Aldosivi ya sabe cuándo serán sus próximos tres partidos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el Superclásico entre Boca y River se jugará el domingo 1 de noviembre a las 15 en "La Bombonera", por la fecha 15 del Torneo Clausura del fútbol argentino.
El partido cobra trascendental importancia porque es en la penúltima fecha de la fase de grupos y ambos equipos pueden llegar con aspiraciones respecto a la clasificación a las copas internacionales o a la pelea por la cima de la tabla anual.
La Liga Profesional también oficializó el calendario de las fechas 13 y 14 con días y horarios, en lo que será el tramo final de la fase clasificatoria del Torneo Clausura.
En ese caso, Aldosivi ya sabe cuáles serán los próximos partidos tras el del viernes ante Sarmiento de Junín.
Domingo 18 de octubre
18.00 Estudiantes (Río Cuarto) - Aldosivi
Domingo 25 de octubre
14.45 Aldosivi - Belgrano de Córdoba
Viernes 30 de octubre
21.15 Racing Club - Aldosivi
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