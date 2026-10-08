Corina Butti se repuso y fue segunda en las Yungas Bolivianas

La ciclista radicada en Mar del Plata, Corina Butti, se impuso en su categoría, pero un malestar a causa de la altura en la primera etapa, la relegó al segundo puesto en la general de damas de la competencia de Mountain Bike, que atraviesa un duro paisaje ubicado entre los Andes y la selva amazónica.

La competencia Yungas Bolivia Race , donde fuera ganadora hace dos años, le jugó una mala pasada en el comienzo que se dio en Siete Lagunas , La Paz.

En el primero de los seis tramos, de aproximadamente 80 kilómetros cada uno, atravesando bananos , plantas de Coca , Cafetales , Minas , Selva espesa , sectores inundados, algunas nevadas, la altura se hizo sentir, más allá de tratarse de 3.000 metros sobre el nivel del mar y no de los 4.700 metros que se alcanzó en alguna etapa .

Recuperada y con ganas de continuar y escalar, Corina Butti ganó las restantes etapas de su categoría , pero, finalmente llegó a la meta de Chumisa, en el segundo lugar entre las Damas.

Lejos de dar por terminado su año deportivo, la ciclista venadense, que se desarrolla en nuestra ciudad, se prepara para estar en la grilla de la Titan Forest Patagonia, que dará comienzo en Aysen, Patagonia Chilena, desde el 2 de noviembre.