Corina Butti desafía una nueva aventura en Chile
La representante marplatense junto al colombiano Otto Bolagno participarán del Titán Forest.
1 de Noviembre de 2025 09:20
Por Redacción 0223
PARA 0223
Desde el lunes y hasta el próximo jueves , se realizará la primera edición del Titán Forest Patagonia en Coyhaique, Chile .En esta ultramaratón ciclística de Mountain Bike, la representante marplatense Corina Butti , formará dupla con el colombiano Otto Bolagno.
Al igual que ocurriera en la Brasil Ride, el año pasado , esta pareja se intentará subir al podio entre los mejores especialistas del mundo.
Serán cuatro etapas, de 97, 150, 84 y 49 kilómetros respectivamente, con una altitud máxima de 2452 metros.
