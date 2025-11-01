Corina Butti desafía una nueva aventura en Chile

Corina Butti junto a su compañero ya están en Chile para emprender esta nueva aventura.

Desde el lunes y hasta el próximo jueves , se realizará la primera edición del Titán Forest Patagonia en Coyhaique, Chile .En esta ultramaratón ciclística de Mountain Bike, la representante marplatense Corina Butti , formará dupla con el colombiano Otto Bolagno.

Al igual que ocurriera en la Brasil Ride, el año pasado , esta pareja se intentará subir al podio entre los mejores especialistas del mundo.

Serán cuatro etapas, de 97, 150, 84 y 49 kilómetros respectivamente, con una altitud máxima de 2452 metros.

