Después de 10 años, Mar del Plata recibe los Argentinos de pista en Elite y Master
Los importantes certámenes ciclísticos se desarrollarán en el velódromo "Julio Polet" entre el 15 y el 23 de noviembre.
El velódromo Julio Polet de la ciudad de Mar del Plata será la sede para los Campeonatos Argentinos de pista 2025 tanto en las categorías Elite y Master.
El certamen nacional de pista tiene fecha y sede confirmada para Elite y Master, será en el velódromo panamericano de Mar del Plata y habrá toda una semana de actividades, desde el 15 hasta el 23 de noviembre.
Las categorías Elite de hombres y mujeres tendrán competencias los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre, mientras que los Master saltarán a la pista desde el 19 hasta el 23 del mismo mes.
El Julio Polet marplatense no recibe a la categoría principal del ciclismo argentino desde 2015, mientras que los Master tuvieron competencia allí en 2023.
