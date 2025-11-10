Después de 10 años, Mar del Plata recibe los Argentinos de pista en Elite y Master

El velódromo Julio Polet de la ciudad de Mar del Plata será la sede para los Campeonatos Argentinos de pista 2025 tanto en las categorías Elite y Master.

El certamen nacional de pista tiene fecha y sede confirmada para Elite y Master, será en el velódromo panamericano de Mar del Plata y habrá toda una semana de actividades, desde el 15 hasta el 23 de noviembre.

Las categorías Elite de hombres y mujeres tendrán competencias los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre, mientras que los Master saltarán a la pista desde el 19 hasta el 23 del mismo mes.

El Julio Polet marplatense no recibe a la categoría principal del ciclismo argentino desde 2015, mientras que los Master tuvieron competencia allí en 2023.

