Los mejores exponentes del mountain bike bonaerense vuelven al cerro “El Triunfo” de Balcarce

El próximo domingo 26 de abril se desarrollará en Balcarce la segunda fecha del certamen provincial más competitivo de la especialidad de mountain bike en uno de los escenarios más emblemáticos para la práctica de la disciplina en territorio bonaerense como lo es el cerro “El Triunfo”.

Se tratará de la segunda fecha del torneo que organiza Perfil Extremo, con la colaboración de MTB Balcarce y el respaldo de la municipalidad de Balcarce y la participación de más de 150 competidores.

El pintoresco circuito tiene poco más de 4.000 metros de extensión y 150 metros de desnivel positivo. Se caracteriza por ser un trazado técnico, con distintos obstáculos naturales (raíces y piedras, por ejemplo), lo cual constituirá una prueba de habilidad constante y destreza física para los bikers.

Cronograma del fin de semana de mountain bike en Balcarce

El sábado 25, de 13.30 a 19 se recibirán inscripciones y se entregarán los kits en el hotel de calles 16 y 17.

El domingo 26, en tanto, desde las 9.45 se entregarán los kits a los preinscriptos en el mismo escenario de la competencia.

A las 11 habrán de competir en la primera manga las divisionales Damas Promocional (2 vueltas), Promocional A (3 vueltas), Promocional B (3 vueltas), Infantiles (2 vueltas), Cadetes (3 vueltas), Damas Master A (3 vueltas), Damas Master B (3 vueltas), Master C1 (4 vueltas), Master C2 (3 vueltas) y Master D (3 vueltas).

Luego, desde las 13:30 será el turno, en la segunda manga, de Damas Elite (4 vueltas), Juveniles (4 vueltas), Sub-23 (5 vueltas), Master A (5 vueltas), Elite (6 vueltas), Master B1, (5 vueltas), Master B2 (4 vueltas), y E-bikes Pro (4 vueltas) y E-bikes Master (4 vueltas).

Las inscripciones se reciben en www.perfilextremo.com y el mismo sábado 25 de abril, hasta las 19, en el Hotel Balcarce 646.