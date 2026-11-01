Morena Beltrán rompió el silencio tras el tenso episodio que vivió con los hinchas de Estudiantes

La periodista vivió un incómodo momento durante la transmisión del empate 3-3 ante Instituto en UNO y realizó un fuerte descargo en ESPN.

El clima caliente que atraviesa el fútbol argentino tuvo un nuevo episodio en La Plata y esta vez involucró a Morena Beltrán. La periodista fue comentarista del empate 3-3 entre Estudiantes e Instituto, por la Liga Profesional, y sufrió una situación de extrema tensión con algunos hinchas del Pincha que se encontraban cerca de las cabinas de transmisión. Durante el encuentro, realizó un contundente descargo al aire por los insultos y las amenazas que recibió.

El contexto deportivo tampoco ayudó a calmar los ánimos. Estudiantes atraviesa semanas decisivas, con la final de la Copa Libertadores en el horizonte, pero también con la necesidad de sumar en el campeonato local para asegurar su clasificación a los playoffs y mantenerse en la pelea por un lugar en las copas internacionales de 2027. A esto se suma el conflicto institucional con la AFA, que mantiene en estado de alerta a buena parte de sus simpatizantes.

El fuerte descargo de Morena Beltrán durante la transmisión

La cercanía de las cabinas con las plateas de UNO permitió que algunos espectadores tuvieran contacto directo con los integrantes de la transmisión de ESPN Premium. Según relató Beltrán, varios hinchas comenzaron a insultarla y hasta llegaron a amenazarla mientras se desarrollaba el partido. Ante esa situación, la periodista decidió marcar un límite en plena cobertura: “La falta de respeto no es tolerable, todo bien con la gente que tenga críticas con el arbitraje, pero la falta de respeto no es tolerable. Como si tuviera algo que ver… gente grande, padres de familia, no se puede trabajar de esta manera".

El relator Juan Pablo Marrón también describió el incómodo momento que se vivía en el estadio y respaldó el reclamo de su compañera: “Insultando a mujeres y hombres sin distinción y amenazando. Momento de dificultad aquí en la cancha de Estudiantes”. El episodio se produjo en medio de un encuentro cargado de tensión, que terminó con un empate 3-3 después de que el equipo platense comenzara en desventaja.

Una vez finalizado el partido, Morena Beltrán utilizó sus historias de Instagram para explicar con mayor profundidad lo sucedido. La periodista aclaró que no había tenido inconvenientes en sus anteriores visitas a Estudiantes y que no consideraba que los ataques fueran algo personal. Sin embargo, contó que varios simpatizantes se acercaron a la puerta de la cabina y le dirigieron insultos y amenazas, entre ellas expresiones como “me iban a matar”. También manifestó su sorpresa por la actitud de personas adultas y jóvenes que participaron de la situación.

Por último, Beltrán explicó que su intención no era aleccionar a los hinchas ni desconocer la frustración que puede generar un resultado o una decisión arbitral, pero consideró necesario poner un freno a la violencia. “Yo siento que siempre intenté construir mi manera de hacer periodismo desde un lugar cercano, respetuoso, ético, pero nada es suficiente”, expresó. Además, recordó que apenas tres días antes había elogiado la gestión de Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, y remarcó que el respeto debe estar por encima de cualquier diferencia futbolística.