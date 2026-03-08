Huracán presentó a Lucas Blondel y un detalle del video explotó en redes

El lateral llega a préstamo por un año al Globo y su presentación en redes sociales rápidamente se volvió tendencia entre los hinchas.

El mercado de pases del fútbol argentino sumó un movimiento que rápidamente se volvió viral. Lucas Blondel fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Huracán tras dejar Boca Juniors y el anuncio no pasó desapercibido: el club de Parque Patricios publicó un curioso video en redes sociales que incluyó un guiño directo a la periodista Morena Beltrán, pareja del futbolista.

El Globo confirmó la llegada del lateral derecho a préstamo por un año con opción de compra y lo hizo con una presentación creativa. En el video publicado en sus canales oficiales, el club eligió la canción “Baila Morena”, un detalle que rápidamente fue interpretado por los hinchas como una referencia directa a Beltrán, periodista deportiva y actual pareja de Blondel.

La elección musical generó una ola de comentarios en redes sociales y convirtió el anuncio en uno de los más comentados del día dentro del fútbol argentino. En Parque Patricios celebraron la llegada del defensor con humor y complicidad, sabiendo que el guiño no pasaría desapercibido.

En lo deportivo, Blondel volverá a encontrarse con Diego Martínez, actual entrenador de Huracán. El lateral ya fue dirigido por el DT en dos etapas distintas: primero durante su paso por Tigre y luego en Boca, por lo que esta será la tercera experiencia compartida entre ambos.

La llegada al Globo aparece como una oportunidad clave para el defensor, que busca recuperar continuidad tras una etapa marcada por lesiones. Además, el futbolista tiene un objetivo claro a mediano plazo: sostener un buen rendimiento pensando en el Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que aspira a representar a la selección de Suiza.

Blondel había arribado a Boca en julio de 2023 proveniente de Tigre en una operación cercana a los tres millones de dólares. Con la camiseta xeneize disputó 32 partidos en la Primera División, en los que marcó cuatro goles y dio una asistencia, acumulando más de 2.000 minutos en cancha. Durante 2025 también sumó minutos en la Reserva para recuperar ritmo competitivo, etapa en la que incluso anotó un gol antes de iniciar este nuevo desafío en Huracán.