Bombazo en la Fórmula 1: sancionaron a un piloto y Franco Colapinto ganó un lugar en México

El argentino fue beneficiado por una sanción técnica que modificó el orden de largada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Franco Colapinto recibió una noticia favorable antes de la largada del Gran Premio de México de Fórmula 1. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) sancionó a Liam Lawson, piloto de Racing Bulls, por una infracción técnica en su monoplaza y lo descalificó de la clasificación, por lo que deberá largar desde el último lugar. La decisión modificó la grilla y le permitió al argentino avanzar una posición.

La sanción también benefició directamente a Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, quien pasó a ocupar el noveno puesto de la parrilla. De esta manera, los dos pilotos de la escudería francesa mejoraron su ubicación respecto del resultado original de la Qualy y tendrán una oportunidad extra para buscar puntos en la carrera mexicana.

Por qué la FIA sancionó a Liam Lawson y cómo quedó la grilla

El castigo contra Lawson se produjo después de un informe del delegado técnico de la FIA, que detectó una irregularidad vinculada con la normativa del MGU-K (Motor Generator Unit-Kinetic). Este componente del sistema híbrido recupera energía cinética durante las frenadas y la transforma en energía eléctrica para aportar potencia al monoplaza. La infracción derivó en la descalificación del neozelandés de la clasificación.

El piloto de Racing Bulls había conseguido meterse en la Q3 y finalizar inicialmente en la novena posición, pero la resolución de los comisarios lo relegó al fondo de la grilla. Además, Lawson ya arrastraba una penalización de un puesto por el incidente que protagonizó con Max Verstappen durante la segunda práctica libre del viernes. En aquella maniobra, los comisarios responsabilizaron a ambos pilotos y también sancionaron al neerlandés.

Para Alpine, la modificación representa una oportunidad importante en el campeonato de Constructores. La escudería francesa busca descontar los 29 puntos que la separan de RB en la lucha por el quinto puesto y afrontará el Gran Premio de México con Gasly noveno y Colapinto una posición más adelante de lo previsto originalmente. El argentino tendrá así un escenario algo más favorable para intentar avanzar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.