Murió Guillermo Simone, fundador del mayor grupo automotriz de camiones de la región

Guillermo Fausto Simone, el empresario que dio origen al Grupo Simone, falleció a los 82 años tras una prolongada lucha contra el cáncer. Durante meses estuvo internado en la clínica Ipensa de La Plata y en centros médicos de alta complejidad en Buenos Aires, como la clínica Los Arcos y el Hospital Italiano de Almagro.

Nacido en Brandsen, Simone comenzó su trayectoria en 1974 con una pequeña concesionaria Ford que contaba con solo dos vehículos y alrededor de ocho empleados. A partir de ese modesto inicio, construyó uno de los grupos automotrices más importantes de Argentina, con fuerte arraigo en el interior bonaerense.

Su historia empresarial está marcada por un origen humilde y familiar: se casó con la hija del propietario de una agencia de autos en Brandsen que estaba casi en desuso. Más que un aporte económico, este vínculo le permitió asumir la conducción del taller de su suegro y transformar un desarmadero poco rentable en la base para la concesionaria Ford más grande de la zona.

En el ámbito personal, ya convertido en millonario, Simone se separó de la madre de sus cinco hijos —Fausto, Juan Martín, Juan Ignacio, Juan Pablo y Catalina— para casarse con su secretaria.

El crecimiento del Grupo Simone fue constante y estratégico. En 1994 inauguró una sucursal en La Plata. Más adelante, en 2000, abrió una sede en Tandil y obtuvo la concesión de camiones Ford para el sur de la provincia de Buenos Aires. A lo largo de la primera década del siglo XXI, expandió sus operaciones a Bahía Blanca, Mar del Plata y Dock Sud, entre otras ciudades.

El conglomerado empresarial se consolidó a partir de cuatro compañías principales: Guillermo Simone S.A., concesionario oficial de Ford para autos y camiones; Simone Automotores S.A., dedicado a Ford autos; Autosiglo S.A., que representaba a Toyota en La Plata y Mar del Plata; y Hijos de Domingo Simone S.A., la rama agropecuaria familiar. En 2008, también representaba a Peugeot en Tandil, Azul y Olavarría, y empleaba a cerca de 380 personas.

Uno de los hitos más destacados ocurrió en mayo de 2018, cuando el Grupo Simone reinauguró su casa central en 44 y 135 con el programa Ford Signature Dealer. La concesionaria fue la primera en Sudamérica en adoptar ese diseño exclusivo, con un edificio de 6.554 m² cubiertos sobre un predio de más de 10.000 m². En la ceremonia participaron Elena Ford, bisnieta de Henry Ford y vicepresidenta global de Experiencia del Cliente de Ford Motor Company, y Martín Simone, CEO del grupo e hijo del fundador.

Actualmente, la dirección de la empresa estaba compartida entre varios de sus hijos, con Martín Simone al frente como CEO.

Deja un legado empresarial que supo resistir crisis económicas, devaluaciones y confinamientos, y una lección clara para el sector local: empezar pequeño, brindar un buen servicio y mantener la honestidad comercial. Su partida marca el fin de una era para la industria automotriz regional.